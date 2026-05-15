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Marcos Oliveira deixa hospital após passar por cirurgia

Ator, de 70 anos, foi submetido a cirurgia de emergência de hérnia na manhã de quarta-feira (13/5). Ele deixou a clínica acompanhado da amiga Rose Scalco

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15/05/2026 14:17 - atualizado em 15/05/2026 14:18

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Marcos Oliveira ficou célebre pela interpretação do personagem Beiçola em “A Grande Família”. A série estreou na Globo em 2001 e durou 14 temporadas. O último episódio foi ao ar em setembro de 2014.
Marcos Oliveira ficou famoso pela interpretação do personagem Beiçola em "A grande família" crédito: ©Reprodução/TV Globo

O ator Marcos Oliveira, 70, deixou na manhã desta sexta-feira (15/5), o Hospital São Francisco na Providência de Deus, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

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O ator deu entrada na unidade na terça-feira (15/5) e passou por cirurgia de hérnia de disco. O procedimento foi bem sucedido e o Beiçola, de "A grande família", deverá seguir com a recuperação em sua casa, no Retiro dos Artistas.

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Marcos deixou a clínica acompanhado da atriz Rose Scalco, sua amiga. Rose esteve atualizando os fãs sobre a evolução médica de Marcos durante todo o período de hospitalização.

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