Marcos Oliveira, o Beiçola, passa por cirurgia de emergência no Rio

O ator Marcos Oliveira, de 70 anos, foi submetido a uma cirurgia de emergência de hérnia na manhã desta quarta-feira (13/5). A informação foi divulgada por sua amiga Rose Scalco, que usou as redes sociais para atualizar o estado de saúde do artista e afirmar que o procedimento transcorreu sem complicações.

Conhecido nacionalmente por interpretar Beiçola na série "A Grande Família", da Globo, Marcos está em recuperação e, segundo a publicação, apresenta evolução considerada positiva pela equipe médica. A expectativa é que ele receba alta hospitalar nos próximos dias, caso o quadro siga estável.

Ao compartilhar a notícia, Rose agradeceu o apoio recebido e afirmou que a recuperação ocorre dentro do previsto. Segundo ela, a previsão é que o ator deixe o hospital já na sexta-feira (15), após o período inicial de observação. "Obrigada a todos pelo carinho com ele! E vamos em frente!".

A notícia da cirurgia mobilizou fãs e admiradores do artista nas redes sociais. Nos comentários, internautas enviaram mensagens de carinho e desejaram uma recuperação rápida ao ator, que marcou a televisão brasileira com o personagem cômico vivido por mais de uma década. " Que ele tenha uma ótima recuperação", desejou um internauta. "Se cuida", cobrou o segundo e o terceiro completou. "Maravilha".

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Recentemente, Beiçola se envolveu em um confusão com Retiro do Artistas. Ele disse que estava incomodado com a gritaria durante as refeições e a falta de sexo no local. Diante da repercussão negativa, e ediu desculpas. Segundo ele, no dia da entrevista, ele não estava bem de saúde.