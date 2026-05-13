Spotify 20 anos: veja como acessar sua retrospectiva musical completa
Nova função celebra os 20 anos da plataforma com uma viagem no tempo musical: descubra sua primeira música, artista mais ouvido e muito mais
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Para comemorar seus 20 anos, o Spotify lançou uma retrospectiva personalizada da história musical de cada usuário na plataforma. A experiência, chamada “Spotify 20: a Festa do(s) (20) ano(s)”, já está disponível no aplicativo.
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A função oferece uma viagem nostálgica que revisita a trajetória de cada pessoa desde o primeiro login. Os usuários podem acessar dados inéditos sobre seus hábitos de consumo musical ao longo dos anos.
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A retrospectiva inclui informações como:
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O primeiro dia no Spotify;
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O número total de músicas ouvidas;
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A primeira música reproduzida na plataforma;
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O artista mais ouvido de todos os tempos.
Ao fim, o serviço gera a playlist “Músicas mais ouvidas desde sempre”, que reúne as 120 faixas mais tocadas pelo usuário, exibindo o número de reproduções de cada uma. A lista pode ser salva na biblioteca pessoal.
Cada etapa da experiência gera um card personalizado, que pode ser salvo ou compartilhado com amigos e nas redes sociais, como o Instagram. A função é descrita como uma cápsula do tempo que celebra os momentos musicais de cada fã.
Para acessar a novidade, basta abrir o aplicativo do Spotify no celular e procurar por “Spotify 20” ou “Festa do ano”. Outra opção é acessar o endereço spotify.com/20 pelo navegador do dispositivo móvel.
Por tempo limitado, o logo do aplicativo também foi alterado para uma versão com uma bola de discoteca verde.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.