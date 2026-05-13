Spotify 20 anos: veja como acessar sua retrospectiva musical completa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Para comemorar seus 20 anos, o Spotify lançou uma retrospectiva personalizada da história musical de cada usuário na plataforma. A experiência, chamada “Spotify 20: a Festa do(s) (20) ano(s)”, já está disponível no aplicativo.

A função oferece uma viagem nostálgica que revisita a trajetória de cada pessoa desde o primeiro login. Os usuários podem acessar dados inéditos sobre seus hábitos de consumo musical ao longo dos anos.

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A retrospectiva inclui informações como:

O primeiro dia no Spotify;

O número total de músicas ouvidas;

A primeira música reproduzida na plataforma;

O artista mais ouvido de todos os tempos.

Ao fim, o serviço gera a playlist “Músicas mais ouvidas desde sempre”, que reúne as 120 faixas mais tocadas pelo usuário, exibindo o número de reproduções de cada uma. A lista pode ser salva na biblioteca pessoal.

Cada etapa da experiência gera um card personalizado, que pode ser salvo ou compartilhado com amigos e nas redes sociais, como o Instagram. A função é descrita como uma cápsula do tempo que celebra os momentos musicais de cada fã.

Para acessar a novidade, basta abrir o aplicativo do Spotify no celular e procurar por “Spotify 20” ou “Festa do ano”. Outra opção é acessar o endereço spotify.com/20 pelo navegador do dispositivo móvel.

Por tempo limitado, o logo do aplicativo também foi alterado para uma versão com uma bola de discoteca verde.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.