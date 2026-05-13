'Poetando': livro de poesia erótica em formato de baralho chega ao mercado
Obra colecionável une fetiche e literatura com traços sutis e elegantes; livro dos autores Chris Fernandes e Luiz Barros será lançado no Rio
compartilheSIGA
A nova editora Top Top Top estreia no mercado literário com "Poetando", um livro em formato de baralho que une literatura erótica e objetos colecionáveis. A obra traz poesias dos autores Chris Fernandes e Luiz Barros, com ilustrações de Wil Catarina.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
-
Coleção 'Círculo de poemas' se consolida como um dos mais relevantes acontecimentos editoriais do país
-
-
Chris Fernandes é educadora, astróloga e poeta, com um livro infantil publicado. Luiz Barros, seu primo, é economista, sommelier, poeta e membro da Academia Niteroiense de Letras, com quatro livros e participações em antologias.
Sobre a obra
"Poetando" foge do formato tradicional ao apresentar 35 poemas em cartas, o que permite novas possibilidades de leitura. Para Chris Fernandes, o projeto é "um despertar criativo sobre a escrita que envolve sensualidade e erotismo de forma suave e elegante".
Luiz Barros, que incentivou a prima a participar, destaca que a obra descortina poesias, em sua maioria, ainda não publicadas. "Sensualidade e erotismo dão a tônica a esta obra", afirma.
As ilustrações de Wil Catarina unem o texto a uma atmosfera sofisticada, retratando curvas de corpos nus com elementos como taças de vinho, tecidos e frutas. A artista utilizou a técnica de pastel seco sobre papel, que confere uma textura alinhada à temática. Parte dos desenhos estará em exposição ampliada na mostra "Série corpus".
O baralho tem formato 9x13,5cm, com 38 cartas e ISBN 978-65-979640-0-0. O valor de venda é R$ 120.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.