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POESIA EM CARTAS

'Poetando': livro de poesia erótica em formato de baralho chega ao mercado

Obra colecionável une fetiche e literatura com traços sutis e elegantes; livro dos autores Chris Fernandes e Luiz Barros será lançado no Rio

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
13/05/2026 15:57 - atualizado em 13/05/2026 15:58

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'Poetando': livro de poesia erótica em formato de baralho chega ao mercado
A caixa e algumas das 35 cartas de 'Poetando', livro em formato de baralho de Chris Fernandes e Luiz Barros, com ilustrações de Wil Catarina crédito: Divulgação

A nova editora Top Top Top estreia no mercado literário com "Poetando", um livro em formato de baralho que une literatura erótica e objetos colecionáveis. A obra traz poesias dos autores Chris Fernandes e Luiz Barros, com ilustrações de Wil Catarina.

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Chris Fernandes é educadora, astróloga e poeta, com um livro infantil publicado. Luiz Barros, seu primo, é economista, sommelier, poeta e membro da Academia Niteroiense de Letras, com quatro livros e participações em antologias.

Sobre a obra

"Poetando" foge do formato tradicional ao apresentar 35 poemas em cartas, o que permite novas possibilidades de leitura. Para Chris Fernandes, o projeto é "um despertar criativo sobre a escrita que envolve sensualidade e erotismo de forma suave e elegante".

Luiz Barros, que incentivou a prima a participar, destaca que a obra descortina poesias, em sua maioria, ainda não publicadas. "Sensualidade e erotismo dão a tônica a esta obra", afirma.

As ilustrações de Wil Catarina unem o texto a uma atmosfera sofisticada, retratando curvas de corpos nus com elementos como taças de vinho, tecidos e frutas. A artista utilizou a técnica de pastel seco sobre papel, que confere uma textura alinhada à temática. Parte dos desenhos estará em exposição ampliada na mostra "Série corpus".

O baralho tem formato 9x13,5cm, com 38 cartas e ISBN 978-65-979640-0-0. O valor de venda é R$ 120.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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