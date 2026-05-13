Novo longa de Wagner Moura conclui filmagens
Filme adapta o clássico iraniano 'Gosto de Cereja' e foi rodado integralmente no Tocantins pelo diretor argentino Lisandro Alonso
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As filmagens de "O aroma da pitanga", novo projeto do cineasta argentino Lisandro Alonso, chegaram ao fim. O longa-metragem é protagonizado por Wagner Moura e foi rodado integralmente em Palmas, no Tocantins.
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Com título provisório, a obra é uma produção da Bananeira Filmes, de Vânia Catani, em coprodução com a Cunhã Porã e a Paris Entretenimento. A distribuição nacional será realizada pela Paris Filmes.
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O filme adapta o roteiro de "Gosto de cereja", do mestre iraniano Abbas Kiarostami. Na trama, Wagner Moura interpreta um homem de cinquenta anos em uma jornada por periferias e zonas industriais a bordo de sua caminhonete.
Durante o percurso, o protagonista busca ajuda para um plano definitivo. Ele aborda diferentes trabalhadores e transeuntes, oferecendo uma vultosa quantia em dinheiro em troca de uma tarefa muito peculiar e específica.
A equipe técnica conta com Lula Carvalho na direção de fotografia. O elenco é formado por Gérman da Silva, Adanilo, Isabela Catão e Adirley Queiroz. Com o término das gravações no Tocantins, o filme entra agora na fase de pós-produção.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.