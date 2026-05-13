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CINEMA BRASILEIRO

Novo longa de Wagner Moura conclui filmagens

Filme adapta o clássico iraniano 'Gosto de Cereja' e foi rodado integralmente no Tocantins pelo diretor argentino Lisandro Alonso

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
13/05/2026 15:25 - atualizado em 13/05/2026 15:29

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Concluídas as gravações de 'O aroma da pitanga', novo longa de Wagner Moura
Wagner Moura em cena do filme 'O aroma da pitanga', que teve suas filmagens encerradas em Palmas, Tocantins crédito: Daniel Eduardo

As filmagens de "O aroma da pitanga", novo projeto do cineasta argentino Lisandro Alonso, chegaram ao fim. O longa-metragem é protagonizado por Wagner Moura e foi rodado integralmente em Palmas, no Tocantins.

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Com título provisório, a obra é uma produção da Bananeira Filmes, de Vânia Catani, em coprodução com a Cunhã Porã e a Paris Entretenimento. A distribuição nacional será realizada pela Paris Filmes.

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O filme adapta o roteiro de "Gosto de cereja", do mestre iraniano Abbas Kiarostami. Na trama, Wagner Moura interpreta um homem de cinquenta anos em uma jornada por periferias e zonas industriais a bordo de sua caminhonete.

Durante o percurso, o protagonista busca ajuda para um plano definitivo. Ele aborda diferentes trabalhadores e transeuntes, oferecendo uma vultosa quantia em dinheiro em troca de uma tarefa muito peculiar e específica.

A equipe técnica conta com Lula Carvalho na direção de fotografia. O elenco é formado por Gérman da Silva, Adanilo, Isabela Catão e Adirley Queiroz. Com o término das gravações no Tocantins, o filme entra agora na fase de pós-produção.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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