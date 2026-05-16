André Lamoglia volta a ser o Profeta em ‘Os donos do jogo’

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Aos 28 anos, André Lamoglia tem uma trajetória diferente de seus pares. Boa parte de sua primeira década de carreira foi passada no exterior. Primeiramente, na Argentina, onde rodou a série infantil “Bia” (2019-2020), do Disney Channel e, mais tarde, na Espanha. Viveu por quatro temporadas o personagem Iván Carvalho, de “Elite” (2018-2024), da Netflix, que lhe deu projeção internacional.



Agora protagonista de “Os donos do jogo”, um dos maiores sucessos brasileiros da Netflix, Lamoglia retorna, neste mês, para as gravações da segunda temporada. “O que posso te dizer é que vou ter que sair correndo daqui para voltar para o Brasil, porque a gente começa a gravar”, disse o ator ao Estado de Minas, durante os Prêmios Platino, no fim de semana passado, no México.



No evento na Riviera Maya, que premiou produções de TV e cinema de países ibero-americanos, Lamoglia atuou como apresentador. Ainda sobre “Os donos do jogo”, disse que por enquanto não recebeu nada do roteiro. Então, não sabe o que vai acontecer com Profeta, protagonista da série que acompanha a guerra entre quatro famílias que controlam o jogo do bicho no Rio de Janeiro.



Convite

Lamoglia estava em Madri quando recebeu uma ligação de Heitor Dhalia, diretor da produção. Ele queria conhecê-lo pessoalmente. “Depois que conversamos e ele me mandou um pouco do que seria, me apaixonei. Assim que li o roteiro, fiquei com muita vontade de fazer e também, como espectador, de saber o que poderia acontecer. Só depois fui saber quem era o elenco.”



“Os donos do jogo” traz também Juliana Paes, Chico Díaz, Xamã, Stepan Nercessian e Mel Maia. O ator não soube dizer se já ser um nome conhecido no exterior pesou na hora de ser escolhido para o papel. “É legal para um projeto ter um artista que já tem um público fora, mas a gente está falando da Netflix, um streaming enorme mundialmente. Acho que nada é maior do que a história que a gente está contando”, disse.



“Elite” foi um divisor de águas na carreira dele. “Até hoje me impressiona o poder que ela tem, a dimensão global que conseguiu. E o Iván foi um personagem incrível, que me deu essa visão global do público. Por causa dele também tive oportunidade de atuar em inglês.”

O ator estava se referindo a “Sangue e água” (2000), série sul-africana que fez um crossover com “Elite”. Seu personagem participou de três episódios da produção. Sobre o futuro, se no Brasil ou fora, Lamoglia comentou que não sabe. “Vou seguindo o fluxo, faço cada projeto independentemente de onde é.” Disse ainda que tem muita vontade de fazer cinema.



“Sintonia - O filme”

Outro ator brasileiro da mesma geração, Christian Malheiros, de 26 anos, também esteve no México. Foi ele, inclusive, quem anunciou o nome de Kleber Mendonça Filho como vencedor na categoria de Melhor Roteiro por “O agente secreto” (um dos oito prêmios Platino que o filme recebeu na premiação dedicada à produção ibero-americana).



Malheiros vai voltar, em breve, às telas, com seu personagem mais conhecido. Ainda este ano, a Netflix lança “Sintonia – O filme”. Rodado no ano passado, o longa é centrado em Nando, o personagem que o ator viveu por cinco temporadas na série.



“Estou muito animado, pois a história (de ‘Sintonia’) precisa de um fechamento. A gente teve três protagonistas. Dois deles (Doni, interpretado por Jottapê, e Rita, vivida por Bruna Mascarenhas) tiveram um bom desfecho na quinta temporada. Agora, o Nando ficou meio sem final. Com esse spin-off, a gente vai dar um final digno para esse personagem que cativou tantos corações no Brasil”, afirmou Malheiros.

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A série terminou, no ano passado, com Nando forjando a própria morte para escapar dos inimigos e da polícia. Longe da família, dos amigos e foragido na Europa, ele decidiu abandonar o crime. Isolado, deixou uma carta de despedida emocionante. Foi um final agridoce, que deverá ganhar outro tom no filme dirigido por Johnny Araújo.