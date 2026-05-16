Carlinhos Brown e Orquestra Ouro Preto se apresentam na Praça da Liberdade

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas



Quase 30 anos depois de gravar “Frases ventiais”, uma das canções mais emblemáticas do disco “Alfagamabetizado” (1996), Carlinhos Brown finalmente recuperou versos que julgava perdidos num caderninho esquecido na França. A lembrança reapareceu durante a maturação de “Afrosinfonicidade”, projeto criado ao lado da Orquestra Ouro Preto, que será apresentado neste domingo (17/5), às 18h, na Praça da Liberdade.



“Ela se inteirou”, resume Brown, ao comentar a nova versão da música, rearranjada para formação sinfônica. “Agora eu acrescentei: ‘Lavoura e dissabor, desplante-me dessa dor’. Eu reencontrei o verso”, diz.



A história da composição ajuda a entender o próprio espírito do encontro entre o artista baiano e a orquestra mineira. “Frases ventiais” nasceu após Brown visitar um assentamento precário no interior da Bahia. Impressionado com as panelas cuidadosamente areadas por uma moradora, comentou sobre a beleza dos itens e ouviu dela uma frase que nunca esqueceu.



“Quem dera ter o que botar dentro”, lamentou a moradora. A cena ficou na memória do compositor e acabou transformada em música. “Nunca consegui mostrar essa canção para ela. Quando voltei lá, essa moradora já tinha se mudado. Mas a música ficou na alma”, afirma.



Mais do que uma parceria ocasional entre artista popular e orquestra, “Afrosinfonicidade” amadureceu ao longo dos últimos dois anos como uma convivência artística e humana. Depois da estreia em São Paulo, Brown e a Orquestra Ouro Preto circularam por Salvador e Belo Horizonte, aprofundando uma relação que não se limita ao repertório, mas se expande em experiências de vida.



Registro

“A gente se amarrou mais”, destaca o baiano. “Esses dois anos serviram como uma maturação enorme para gerar um resultado. Agora vamos registrar”, acrescenta. O concerto deste domingo faz parte do lançamento do álbum gravado pela orquestra e pelo músico na Concha Acústica de Salvador. Trata-se da consolidação de um projeto que “está mais do que azeitado”, conforme define o maestro Rodrigo Toffolo.



“Desde o início, a proposta não era destacar o Brown associado ao carnaval ou aos trios elétricos, mas revelar outra dimensão de sua obra. É o Brown compositor. Tem um cancioneiro brasileiro ali que surpreende muita gente”, afirma o regente. “Tem gente que conhece músicas dele sem saber que são dele”, comenta.



Canções como “Segue o seco”, “Maria de verdade”, “Quixabeira”, “Já sei namorar” e “Amor I love you” aparecem em arranjos que aproximam a percussão afro-brasileira da tradição sinfônica sem tirar a identidade popular das obras. Um dos grandes trunfos do concerto, segundo Toffolo, está justamente no encontro entre os músicos da orquestra e os percussionistas que acompanham Brown desde os tempos da Timbalada.



“É quando você coloca essa percussão genuína para funcionar junto da orquestra”, afirma o maestro. “Esse é o grande tempero do encontro”.



Ao longo da parceria, Brown e Toffolo descobriram afinidades que extrapolam a música. O baiano associa Minas Gerais e Bahia a tradições culturais marcadas pelo barroco, pela inventividade popular e pela força melódica da canção brasileira. Durante a conversa, cita Lô Borges (1952-2025) e Milton Nascimento para explicar a conexão que enxerga entre os universos mineiro e baiano.



Já Toffolo prefere enfatizar o aspecto humano da convivência. O maestro lembra das visitas ao Candeal, bairro onde Brown desenvolve projetos sociais em Salvador, e das conversas compartilhadas fora dos palcos. “Nada substitui o contato humano”, diz. “É sentar na mesa, pegar na mão, conhecer a rua, ganhar um abraço. Acho que essa ‘Afrosinfonicidade’ também fala disso”, afirma.



A escolha da Praça da Liberdade como palco do concerto reforça essa dimensão coletiva. Depois de passar por teatros e salas fechadas, o projeto chega agora ao espaço público num momento que os artistas descrevem como especialmente simbólico. “A contemporaneidade está pedindo encontros”, afirma Toffolo. “Encontros, não separações”, ressalta o maestro.

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“AFROSINFONICIDADE”

Concerto da Orquestra Ouro Preto com Carlinhos Brown. Neste domingo (17/5), às 18h, na Praça da Liberdade. Entrada franca.