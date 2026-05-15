Gian & Giovani, Dilsinho, Ludmilla, Ana Castela e Pato Fu de graça em BH

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Três tardes e noites de shows, de graça, no coração de Belo Horizonte. Desta sexta-feira (15/5) a domingo, a segunda edição da Semana S – iniciativa doSistema Fecomércio MG,Sesc, Senac, Sindicatos Empresariais e CNC – promove, na Praça da Estação, apresentações gratuitas de artistas da música muito populares, como Ludmilla e Ana Castela.



A abertura do evento, hoje, a partir das 19h, será com a dupla paulista Gian & Giovani. Na sequência dos sertanejos, a partir das 21h, o show será de Dilsinho. O pagodeiro da nova geração lançou ontem (14/5) uma versão de “É uma partida de futebol”, do Skank. Entre as atrações, só uma é prata da casa. O Pato Fu abre o palco do sábado com o show “Música de brinquedo”, em que se apresenta com o Grupo Giramundo.



Lá se vão 16 anos desde que o grupo formado por Fernanda Takai (voz), John Ulhoa (guitarra), Ricardo Koktus (baixo), Xande Tamietti (bateria) e Richard Neves (teclados) virou uma unanimidade entre crianças (e também adultos) com o álbum “Música de brinquedo”. Projeto ousado, colocou a banda com um repertório de hits brasileiros e internacionais tocando exclusivamente instrumentos infantis.



Foi um sucesso tremendo e, em 2017, o grupo lançou o segundo álbum no mesmo formato. “É a nossa turnê infinita”, brinca John, lembrando que, independentemente da moda e da passagem do tempo, a banda mantém este show no repertório. “Hoje, a turnê não é mais do disco 1 ou 2, é um best of”, acrescenta.



CRIANÇAS CRESCIDAS

Ainda em tom de brincadeira, ele acredita que o Pato Fu não para de fazer esse show “porque as pessoas não param de se reproduzir, o que é muito bom para a existência da humanidade”. A verdade é que quem era criança quando o primeiro álbum foi lançado, em 2010, já é hoje adulto.



Falando sério, ele acredita que o sucesso do projeto segue porque boa parte da plateia é de gente grande. “Algo que a gente não esperava. Acho que as pessoas gostam pela própria música, pelo inusitado da coisa”. E é inusitado mesmo, porque o público vê no palco, com um cenário superbem acabado, os músicos se divertindo tocando instrumentos de plástico, daqueles comprados em lojas de brinquedo.



São músicas que todo mundo conhece, mas apresentadas de uma maneira diferente. No repertório, estão “Frevo mulher”, de Zé Ramalho, “Livin’ la vida loca”, de Ricky Martin, “Sonífera ilha”, dos Titãs, e “Severina xique xique”, de Genival Lacerda.



O show foi criado para teatro. “Aos poucos, começamos a receber convite para tocar em praças. É muito legal. Neste ano, tocamos no carnaval de Recife e foi incrível o povo cantando ‘Frevo mulher’ na maior altura”, comenta John. Além dos cinco integrantes do Pato Fu, o show conta com três manipuladores do Giramundo que dão vida aos bonecos Greco e Ziglo, que fazem parte da trupe do show.



Como todos os sons são produzidos na hora, sem bases pré-gravadas, atrás do cenário ficam ainda dois músicos escondidos no que John chama de “mesa de atividades”. “Eles tocam um monte de coisinhas. Por exemplo, se precisa de um som de galinha, tem que ter alguém para fazer”, explica.



O “Música de brinquedo” não ficou nos shows e álbuns. Há três anos a banda e o Giramundo lançaram, pelo Nickelodeon, a série homônima. Hoje disponível em um canal próprio no YouTube, a produção, volta e meia, traz novidades. Foram disponibilizados no canal versões e canções que não entraram nos discos, como as de “Quizás, quizás, quizás” e “Por que te vas”.



HISTÓRIA ANTIGA

A história do Pato Fu com o Giramundo é muito antiga. Remonta ao álbum de estreia da banda, “Rotomusic de liquidificapum” (1993). “Quando a gente foi fazer o show de lançamento do disco (no Cine Santa Tereza, na época uma casa de shows), eles levaram cenário e alguns bonecos do repertório deles. Fizeram uma bagunça com a gente”, conta John.



Paralelamente ao “Música de brinquedo”, John fez a trilha sonora do espetáculo “Aventuras de Alice no País das Maravilhas”, que o Giramundo lançou em 2013. Mais tarde, banda e grupo se uniram no espetáculo “Alice live”.



Ainda que o projeto com instrumentos de brinquedo repercuta até hoje, John não pensa, neste momento, em um terceiro álbum. “Não está na nossa perspectiva, mas sabe como é…” Fato é que agora o grupo se prepara para lançar o álbum ao vivo que comemora os 30 anos de seu segundo trabalho, “Gol de quem?” (1995).



Gravado em São Paulo com a participação de vários nomes – Tom Zé, Zélia Duncan e BNegão entre eles –, o trabalho será lançado em breve nas plataformas, e ainda em vinil e até mesmo CD. “Assim que a gente parou de lançar discos em CD, houve fãs que vieram reclamar que tinham toda a nossa coleção. Então fazemos uma quantidade bem pequena para eles, nos sentimos quase que na obrigação”, diz John.



OUTRAS ATRAÇÕES

Além dos shows, a Semana S traz várias atividades. Na Praça da Estação, elas começam hoje e amanhã, às 9h, e domingo, às 10h, com uma série de serviços de saúde oferecidos ao público. Haverá ainda espaços para lazer e bem-estar. Além disso, a programação abrange outras 28 unidades do Sesc, tanto na capital quanto no interior. Programação completa disponível em semanasfecomerciomg.com.br.



LINE UP

Confira a agenda de shows

Sexta (15/5)

• 19h – Gian & Giovani

• 21h – Dilsinho

Sábado (16/5)

• 17h30 – Pato Fu e Giramundo com o show “Música de brinquedo”

• 20h –Ludmilla

Domingo (17/5)

• 17h30 – Ana Castela

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SEMANA S

Série de shows gratuitos, desta sexta (15/5) a domingo (17/5), na Praça da Estação. Entrada franca.