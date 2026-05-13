Selmma Carvalho lança disco de inéditas; Paulo Santos produz álbum

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Com mais de 30 anos de carreira, a mineira Selmma Carvalho abre um novo capítulo na trajetória artística com o lançamento de “Pura razão do sentido”. O disco, gestado desde 2023, é o primeiro trabalho de inéditas da cantora desde “Minha festa” e “Cada lugar na sua coisa”, ambos lançados em 2014. Selmma define o processo como uma construção lenta, feita “com muita calma e muita alma”.

Desta vez, a cantora deixou de lado os arranjos mais tradicionais de piano, guitarra, violão e bateria para mergulhar em novas possibilidades sonoras. A experimentação é a principal característica do disco, produzido por Paulo Santos, ex-integrante do Uakti. Ao longo das nove faixas, Paulo toca mais de 20 instrumentos, dos mais convencionais aos mais inusitados, incluindo percussões variadas e objetos sonoros criados por ele mesmo.

Paulo já colaborou com grandes nomes da música brasileira, como Milton Nascimento, mas “Pura razão do sentido” marca o primeiro trabalho completo que ele assina em parceria com uma cantora. A proximidade entre os dois ajudou no processo criativo. Além da parceria musical, eles também são vizinhos em Belo Horizonte. “O meu prédio é na esquina, o dele é o de cima, abro a janela e já dou tchau para ele”, brinca Selmma.

A abertura do álbum, “Você e eu”, composição de Sérgio Moreira, já apresenta o universo sonoro construído pela dupla. A faixa começa com o som de uma marimba e ganha camadas com a inserção de instrumentos como o tambor sírio, o surdo e a timba.

Em “O ouro e a madeira”, que traz a água como eixo central na letra, Selmma sugeriu que o elemento também aparecesse na sonoridade da faixa. A partir disso, Paulo criou uma percussão construída com água em bacias e garrafas sopradas.

O repertório reúne apenas composições de outros autores, com músicas de Sérgio Moreira, Kleber Albuquerque, Tata Fernandes, Adolar Marin, Flávio Alves, Ederaldo Gentil, Murilo Antunes e Carlos Careqa. Entre elas, duas faixas inéditas, “Esperança” e “A vida me deu um limão”, presentes oferecidos à artista pelo músico e compositor Chico Amaral.

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O resgate de canções pouco lembradas atravessa a discografia da artista e reaparece aqui. A primeira música escolhida para o disco foi “O tempo”, de Reginaldo Bessa, samba de 1975 repaginado pela mineira.

“Pura razão do sentido” está disponível nas plataformas de streaming desde essa terça-feira (12/5). Selmma Carvalho avalia o álbum como um ponto de virada em relação aos trabalhos anteriores. “Eu tenho uma queda por coisas diferentes, pelo progressismo, por tudo que é diferente, que pode impactar de uma maneira positiva”, diz.

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"PURA RAZÃO DO SENTIDO"

Disco de Selmma Carvalho

9 faixas

Já disponível nas plataformas digitais

