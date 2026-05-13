'Sexo e Destino': Veja novas fotos da adaptação da obra de Chico Xavier

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Novas fotos do filme "Sexo e Destino" foram divulgadas e aumentam a expectativa para a estreia, em 21 de maio. O longa é uma adaptação do best-seller de André Luiz, psicografado por Chico Xavier e Waldo Vieira.

Ambientado nos dias atuais, o longa narra as complexas relações entre as famílias Nogueira e Torres. A trama explora temas como o livre-arbítrio, a responsabilidade e as consequências das escolhas humanas, sob a perspectiva da interação entre os planos material e espiritual.

Leia Mais

O elenco é liderado por Letícia Augustin, Bruno Gissoni, Antonio Fragoso, Carol Macedo, Tato Gabus Mendes e Totia Meireles. A produção conta ainda com a participação do ator convidado Rafael Cardoso, que ajuda a dar vida aos personagens da obra publicada originalmente em 1963.

A interação entre os planos material e espiritual, tema central de "Sexo e Destino", é retratada em nova cena do filme Divulgação

A direção é de Márcio Trigo, que já dirigiu o filme "Nada é Por Acaso" e programas como "Faustão" e "Linha Direta/Justiça". Na produção estão Tomislav Blazic, de "Polícia Federal - A Lei é Para Todos", e Sidney Girão, conhecido por "As Mães de Chico Xavier".

Cena de "Sexo e Destino", que estreia em 21 de maio Divulgação

O projeto é uma produção da Estação Luz Filmes e da New Cine e TV. Conta com a coprodução institucional da Federação Espírita Brasileira (FEB Cinema) e a distribuição da Paris Filmes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nova imagem de "Sexo e Destino" mostra atores em farmácia Divulgação

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.