'Sexo e Destino': Veja novas fotos da adaptação da obra de Chico Xavier
Longa baseado no best-seller de André Luiz estreia em maio; drama explora temas como livre-arbítrio e as consequências de nossas escolhas
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Novas fotos do filme "Sexo e Destino" foram divulgadas e aumentam a expectativa para a estreia, em 21 de maio. O longa é uma adaptação do best-seller de André Luiz, psicografado por Chico Xavier e Waldo Vieira.
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Ambientado nos dias atuais, o longa narra as complexas relações entre as famílias Nogueira e Torres. A trama explora temas como o livre-arbítrio, a responsabilidade e as consequências das escolhas humanas, sob a perspectiva da interação entre os planos material e espiritual.
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O elenco é liderado por Letícia Augustin, Bruno Gissoni, Antonio Fragoso, Carol Macedo, Tato Gabus Mendes e Totia Meireles. A produção conta ainda com a participação do ator convidado Rafael Cardoso, que ajuda a dar vida aos personagens da obra publicada originalmente em 1963.
A direção é de Márcio Trigo, que já dirigiu o filme "Nada é Por Acaso" e programas como "Faustão" e "Linha Direta/Justiça". Na produção estão Tomislav Blazic, de "Polícia Federal - A Lei é Para Todos", e Sidney Girão, conhecido por "As Mães de Chico Xavier".
O projeto é uma produção da Estação Luz Filmes e da New Cine e TV. Conta com a coprodução institucional da Federação Espírita Brasileira (FEB Cinema) e a distribuição da Paris Filmes.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.