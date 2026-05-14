Britney Spears nega ter causado tumulto com faca durante jantar em Los Angeles
Cantora é acusada de falar alto, imitar latidos e incomodar clientes em um restaurante no Sherman Oaks
RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Poucos dias após ser condenada por dirigir sob efeito de entorpecentes, Britney Spears, 44, se viu no centro de mais um capítulo de sua rotina turbulenta. Nesta quinta-feira (14), a cantora negou que tenha causado confusão em um restaurante de Los Angeles.
A intérprete de "...Baby One More Time" e "Toxic" foi acusada de incomodar clientes de um restaurante no distrito de Sherman Oaks, na quarta-feira (13), ao falar alto e imitar latidos de cachorro. De acordo com o TMZ, em determinado momento, a estrela pop teria chegado a apontar uma faca para as pessoas que estavam à mesa com ela - um jantar casual, mas com elementos de thriller doméstico.
A versão da cantora, porém, é menos cinematográfica. Por meio de um representante, Britney afirmou que estava apenas acompanhada de sua assistente pessoal e de seu guarda-costas e que contava uma história sobre seu cachorro latindo para os vizinhos. Segundo a assessoria, a faca nunca foi usada para ameaçar ninguém e o episódio acabou sendo classificado como "completamente exagerado".
A equipe da artista também acusou as fontes ouvidas pela imprensa americana de tentarem desgastar sua imagem, algo que, segundo eles, a cantora enfrenta desde o início da carreira. "Esse ataque constante a tudo o que ela faz aconteceu há 20 anos, quando a imprensa tentava taxá-la como uma pessoa ruim. Isso precisa parar", afirmou a assessoria. Recentemente, Britney anunciou que nunca mais se apresentará nos Estados Unidos "por motivos extremamente delicados" sem entrar em detalhes.