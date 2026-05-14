Selton Mello entra em elenco de filme com astros de Hollywood

O ator Selton Mello está confirmado no elenco do filme "Zero K", uma adaptação do romance homônimo de Don DeLillo realizada pelo cineasta americano Michael Almereyda. As filmagens acontecem em São Paulo.

O anúncio reforça o bom momento que o brasileiro de "Ainda Estou Aqui" vive no exterior. O time de atores ainda conta com Britt Lower ("Ruptura"), Caleb Landry Jones ("Corra" e "Nitram"), Inga Ibsdotter Lilleaas ("Valor Sentimental") e Peter Sarsgaard ("A Noiva").

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Com uma premissa dramática de ficção científica, o filme gira em torno de um bilionário da tecnologia que prepara sua esposa em estado terminal para um processo de preservação criogênica em uma avançada instalação médica.

Paralelamente a isso, seu filho distante busca estabilidade ao lado de uma mulher que cria um menino pequeno. O enredo transita entre diferentes mundos e contrapõe a fé no presente e a promessa de uma vida pós-morte artificialmente prolongada.

Além do longa, Selton pode ser visto no filme "Anaconda", dirigido por Tom Gormican que tem Jack Black e Paul Rudd no elenco. O ator também faz parte da nova temporada de "Sessão de Terapia" (Globoplay), com estreia programada na plataforma para o dia 22 de maio.

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"Trabalhar ao lado de atores que admiro tanto é sempre uma grande alegria e aprendizado. Sigo trilhando um caminho novo na minha trajetória, experimentando meu ofício em outras línguas e culturas. Isto tudo tem sido bastante estimulante", diz Mello.