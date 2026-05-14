Casada com bilionário, Mariana Rios lança curso sobre prosperidade e amor

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Mariana Rios, 40, lançou um treinamento online sobre prosperidade e lei da atração. O projeto vendido por R$ 300 vem repercutindo nas redes sociais pela proposta de ensinar técnicas para quem deseja alcançar bem-estar e encontrar o amor. Atualmente, a atriz e apresentadora é casada com Juca Diniz, atleta e herdeiro de uma das famílias mais conhecidas do empresariado brasileiro. Os dois são pais de Palo.

No vídeo de apresentação do curso, chamado "Basta Sentir - O Treinamento", Mariana afirmou que o método nasceu de experiências pessoais. "Muita gente me conhece da televisão, música e pelos projetos que construíram minha carreira de mais de duas décadas, mas tem algo que pouca gente sabe sobre mim: muitas das conquistas da minha vida e das oportunidades que mudaram tudo eu atraí antes mesmo de entender como é que eu estava fazendo isso. Não foi sorte, não foi acaso, não foi só talento", começou.

Segundo a atriz, o treinamento tem como objetivo ensinar como usar a lei da atração para alcançar metas e desejos. "O método trabalha em três camadas ao mesmo tempo: a primeira mexe com os pensamentos, o que você acredita que é possível; a segunda nas emoções, o que você sente quando pensa naquilo que deseja; na terceira, a sua energia, a frequência com que você vibra no seu cotidiano. Quando essas camadas entram em coerência, algo incrível acontece", explicou.

Mariana também afirmou que a proposta já teria impactado outras alunas. "Você para de lutar contra a realidade e começa a atrair experiências alinhadas com a vida que deseja viver, não por mágica, mas porque a mente, as decisões e a energia passam a apontar para a mesma direção", declarou. Ela já tinha lançado o livro "Basta Sentir", em novembro de 2020, e agora decidiu criar um curso online.

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O relacionamento com Juca virou parte da repercussão porque ele é neto do empresário Abílio Diniz, fundador do Grupo Pão de Açúcar, que morreu em 2024, e filho de Luiz Felipe D'Ávila, candidato à presidência nas eleições de 2022 pelo Partido Novo. Nas redes, usuários ironizaram o discurso da atriz sobre prosperidade ao associá-lo ao contexto financeiro da família do economista e atleta de triatlo. Muitos comentários foram apagados da página de Mariana Rios.