POLÊMICA

O que significa Palo, o nome que Mariana Rios escolheu pro filho

Atriz revelou que recebeu inúmeras críticas por conta do nome que vai batizar seu bebê

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
16/09/2025 10:05

Atriz Mariana Rios vai dar nome de Palo ao filho
Atriz Mariana Rios vai dar nome de Palo ao filho

A atriz Mariana Rios anunciou recentemente que está grávida de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o economista João Luis Diniz D’Avila. O menino se chamará Palo, nome que tem um significado especial para o casal e que gerou repercussão nas redes sociais.

Em entrevista à revista Crescer, a apresentadora desabafou sobre os comentários que recebeu depois de revelar a escolha. “Para a internet me incomodar em alguma coisa é muito difícil, pois penso que o que é do outro, é do outro, não me pertence — e eu respeito isso. Mas a partir do momento em que passei a ver os comentários, percebi uma coisa que, muitas vezes, passou batida por mim: como as pessoas estão tristes, com ódio no coração, com uma vida sem sentido, sem amor, sem esperança”, disse.

Mariana destacou como ficou surpresa com a agressividade de algumas reações à decisão de batizar o filho com um nome pouco comum. “Você percebe isso quando lê comentários ruins sobre a escolha de um nome de um bebê, que não tem nada demais. Por que isso traz raiva? Por que você se sente no direito de falar que o filho do outro vai sofrer bullying na escola, sendo que você, adulto, já está fazendo isso na internet?”, questionou.

Ela afirmou que chegou a se entristecer com o teor dos comentários. Para a apresentadora, a hostilidade na internet reflete comportamentos transmitidos dentro das famílias: “As crianças são o reflexo de seus pais e da criação que recebem dentro de casa. Elas refletem o repertório que ouvem dos pais e lançam na escola, na rua, no pátio do prédio. Então, quando vi aquele tanto de comentários com um sentimento perverso, de baixo nível, me deixou muito triste de ver como as pessoas estão perdidas e sem um rumo de felicidade na vida”, disse.

Uma escolha íntima

Segundo Mariana, o nome Palo não foi decidido de última hora, mas sim fruto de uma construção conjunta com o namorado desde o início da relação. “Eu sempre fui muito convicta das minhas ideias e das minhas escolhas. Eu nunca escolho algo importante do nada — eu converso comigo, eu traço uma rota, pergunto aos meus ‘universitários’, que são a família e os amigos mais próximos. Mas o que prevalece é a minha opinião, é o que, naquele momento, é verdadeiro para mim. E sou muito fiel às minhas vontades e ideias”, afirmou.

Ela ressaltou ainda que a escolha do nome é carregada de afeto e simbolismo para o casal: “Se esse nome foi o escolhido, existe um motivo além do significado. Não foi escolhido agora. Desde o primeiro dia em que João e eu estamos juntos, falamos nesse nome. É algo que cresceu com a gente, e é uma escolha muito pessoal”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que significa o nome Palo?

  • O nome Palo, de origem espanhola, significa força, resistência e resiliência, simbolizando o tronco de uma árvore que cresce em direção ao alto, cria raízes e dá frutos;
  • Para Mariana, ele representa a capacidade de crescer e florescer, mantendo-se enraizado;
  • A palavra palo em espanhol refere-se a um tronco ou poste, e o nome carrega essa simbologia de solidez e firmeza;
  • O tronco de uma árvore simboliza a capacidade de crescer rumo ao alto, enfrentar intempéries e buscar a luz, refletindo a resiliência.

