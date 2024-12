A atriz Mariana Rios, 39 anos, revelou que foi diagnosticada com a chamada doença de Ménière - que é um distúrbio raro e crônico no ouvido interno, que provoca sensação de zumbido e tontura. Conforme a literatura médica, a doença de Ménière começa em um ouvido. Porém, pode atacar os dois órgãos e entre as causas prováveis estão o tabagismo, infecções ou uma dieta rica em sal, que podem agravar a doença.





Além da sensação de zumbido e da tontura, outros sintomas descritos são perda auditiva e a pressão nos ouvidos. A vertigem pode causar náuseas e desequilíbrio. A perda auditiva pode ser permanente.



Os sintomas podem surgir em indivíduos de todas as idades, mas o início das crises é mais comum entre pessoas de 30 a 50 anos.







Tratamento e causas





O tratamento prevê medicamentos para enjoo por movimento ou náusea, que podem ajudar a controlar os sintomas.



A doença de Ménière é uma doença crônica e seu tratamento consiste no uso de medicamentos para reduzir a pressão dentro do labirinto e para o momento das crises, cujo tipo e dosagem dependerão da intensidade e da frequência dessas dosagens, junto à adoção de mudanças na alimentação e no estilo de vida para prevenir o agravamento do quadro.



A dieta balanceada inclui alta ingesta hídrica e pobre em sódio e açúcar. O álcool também deve ser consumido com moderação. Além disso, é importante praticar atividades físicas, manter o sono regular e adotar medidas para reduzir a ansiedade e o estresse.



Também conforme a literatura médica, ainda não estão claros os fatores que causam a doença ou tornam certas pessoas mais suscetíveis, mas acredita-se que ela possa estar associada a fatores genéticos, má-formação do labirinto, traumas físicos que geram lesões em estruturas do ouvido interno, doenças autoimunes, como lúpus e reumatismo, alergias, otosclerose, que é uma doença que afeta o ouvido médio causando perda auditiva e outras doenças preexistentes, como hipertensão, diabetes e herpes.







Caso de Mariana





Mariana Rios contou que vivenciou recentemente crises de estresse em decorrência da vida agitada, sobretudo pelas constantes viagens entre Rio e São Paulo. "Eu estava no trabalho, super estressada, fazendo toda hora ponte aérea entre o Rio e São Paulo, e meu ouvido começou um zumbido sem fim durante esse pico de estresse", contou.



A atriz também detalhou que que perdeu 30% da audição do ouvido esquerdo, que ficou com a capacidade auditiva "turva" desse lado e que não tem como reverter essa situação. "É uma doença autoimune que ataca o labirinto do ouvido", explicou, ressaltando que, devido à condição, tem crises de labirintite, não pode dormir menos que 8 horas, nem mais que 9 horas por dia. "Não estou generalizando. Para cada pessoa [é diferente], mas o meu funciona dessa forma", disse.