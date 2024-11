Não existe um tratamento único para todos os pacientes com zumbido no ouvido

Zumbido é, por definição, a percepção de um som na ausência de um estímulo sonoro externo. É um sintoma que pode ser causado por um problema dentro do ouvido ou mesmo fora dele. Pode ter diferentes característica: ser pulsátil, ou não pulsátil, continuo ou intermitente, bilateral ou unilateral e com diferentes sons. Para pessoas que têm zumbido, todo silêncio incomoda – e isso pode ser ruim até mesmo para dormir. Mas como tratar o problema? E quando ele se torna preocupante?

"O zumbido nos preocupa, principalmente, quando é unilateral, quando vem associado a sintomas como alteração repentina na audição, tonturas, dor ou saída de secreção do ouvido e quando ele é persistente e passa a causar impacto na qualidade de vida do paciente como irritabilidade, insônia e ansiedade”, explica a otoneurologista Nathália Prudencio, otorrinolaringologista especialista em tontura e zumbido. “Não existe um tratamento único para todos os pacientes com zumbido no ouvido. O tratamento deverá ser estabelecido de forma individualizada e dependerá da causa do zumbido em cada paciente”, acrescenta.

Abaixo, a especialista aborda sobre algumas dúvidas de pessoas que têm zumbido:

1. Mudanças no estilo de vida podem ajudar a diminuir ou zerar os sintomas de zumbido?

Sim, podem e essas mudanças devem ser feitas. Lógico que não é possível garantir que o zumbido irá desaparecer por completo mesmo diante de bons hábitos porque é comum que existam diferentes causas atuando na geração do zumbido e todas precisarão ser abordadas.

Em consulta, sempre será orientado sobre ter uma alimentação equilibrada, evitar abusos principalmente de substâncias estimulantes e açúcares. Ter um sono de qualidade também tem total relação com a melhora do zumbido; além disso, a atividade física regular e medidas de controle de estresse são importantes, já que o estresse e ansiedade podem ser fatores que pioram o zumbido do paciente.

2. Evitar substâncias 'irritantes' como cafeína, nicotina, álcool, doses excessivas de aspirina pode ajudar?

A cafeína é um estimulante do sistema nervoso central, e como sabemos que o zumbido está relacionado a áreas auditivas no cérebro que estão hiperfuncionantes, o excesso dela pode piorar o zumbido. A nicotina pode ser ototóxica e por isso deve ser evitada; quanto à bebida alcoólica, apesar de não estar completamente estabelecido sobre sua agressão à orelha interna, ela é uma substância que pode alterar o sono do paciente e que, em excesso, pode causar alguns sintomas relacionados ao ouvido como a tontura. A aspirina é uma medicação que pode agredir a orelha interna e por isso deve ser utilizada com cautela.

3. E o excesso de sal na comida? Isso pode piorar o zumbido?

Não necessariamente, não há relação direta entre o consumo de sal e piora do zumbido. Porém, sabemos que doenças crônicas como diabetes, aumento de colesterol e hipertensão, quando não bem controlados, podem determinar alterações na orelha interna, portanto se o paciente apresenta hipertensão, certamente é indicado o consumo controlado de sal.

4. O controle do estresse realmente ajuda?

Sim, sabemos que a geração e persistência do zumbido está relacionada também a áreas emocionais do cérebro, chamada de sistema límbico. Portanto, estresse, ansiedade, depressão e outros distúrbios devem sempre ser tratados nesses pacientes. Além disso, o estresse causa alterações bioquímicas diversas em nosso organismo prejudicando funções como sono e alimentação, o que indiretamente também pode piorar o zumbido.

5. E os suplementos? Muito se fala sobre o Ginkgo Biloba...

Não há base em literatura que afirme que suplementos ou fitoterápicos tratam zumbido no ouvido. O ginkgo biloba é muitas vezes utilizado devido a sua capacidade vasodilatadora, determinando assim a maior chegada de sangue em regiões de cérebro e orelha interna. Fazemos a suplementação no paciente em caso de deficiências nutricionais em seus exames de sangue.

6. A terapia sonora é realmente eficaz?

É um dos métodos para amenizar o zumbido. Colocar no ambiente sons monótonos, como ruído branco ou sons da natureza pode ajudar com que o seu cérebro perceba menos o som do zumbido. O ruído branco é um ruído de banda larga, e que pode ser encontrado em aplicativos, em sites na internet como Youtube ou pode ser utilizado também no próprio aparelho auditivo do paciente junto à amplificação sonora. Ele tem como intuito diminuir a percepção do zumbido pelo paciente, sendo um som competidor, principalmente em ambientes mais silenciosos.

7. E os aparelhos auditivos, de que forma eles podem ajudar?

Sabemos que as alterações que ocorrem ao longo de toda a via auditiva e que vão gerar o zumbido no ouvido, acontecem, na maioria dos casos, a partir de uma perda de audição que irá determinar uma privação auditiva. Portanto, sabendo que essa é a base para a geração do zumbido e que a maioria das perdas auditivas são irreversíveis, a forma que temos de corrigir a perda é com o uso de aparelho de amplificação sonora individual. Mas o que o paciente precisa entender é que o zumbido no ouvido tem tratamento! Com a estratégia eficaz e a orientação médica correta, qualquer paciente que sofre com esse incômodo pode recuperar a sua qualidade de vida.

