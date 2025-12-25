‘Anaconda’, com Selton Mello no elenco, estreia nos cinemas

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas



Em fevereiro passado, Selton Mello movimentou as redes sociais ao publicar no Instagram um vídeo tocando violão ao lado de Jack Black e Paul Rudd. A jam session era, no mínimo, inusitada. Mas, à medida que Black cantava, ficava mais clara a razão daquele encontro.

“Thandiwe Newton e o Steve (Zahn) também. E tem o Paul, o Selton, eu e a Daniela (Melchior). Essas são as pessoas do elenco principal de ‘Anaconda’”, cantou Jack Black, referindo-se ao longa de Tom Gormican, que estreia nesta quinta-feira (25/12) nos cinemas.



Embora remeta ao título de 1997 dirigido por Luis Llosa e estrelado por Jon Voight, Jennifer Lopez, Ice Cube, Owen Wilson e Danny Trejo, o novo “Anaconda” não é um remake. Está mais para um metafilme, com uma abordagem cômica e autorreferente. Quase uma comédia de aventura com momentos de horror leve.



“Eu queria me afastar da versão original justamente por gostar muito dela”, diz o diretor Tom Gormican ao Estado de Minas. “(O ‘Anaconda’, de 1997,) É um filme singular. Já está feito, não tem o que mexer. Queria, então, brincar naquele mundo, ter personagens inspirados naquele filme, mas dentro de uma história original. Até porque eu acho que as pessoas hoje estão fartas de remakes, de ver a mesma coisa repetidamente. Por isso, eu e o Kevin (Etten, que também assina o roteiro) queríamos escrever uma ideia totalmente original”, afirma.



No longa de 1997, uma equipe de documentaristas viaja pela floresta amazônica em busca de uma etnia indígena supostamente sem contato com brancos. Mas a jornada toma um rumo sombrio quando o grupo resgata um estranho caçador de serpentes, que se revela uma figura manipuladora e obcecada pela captura de uma anaconda gigantesca.

À medida que a embarcação avança pelos rios da floresta, a tripulação passa a ser alvo da serpente, enquanto o caçador resgatado sabota deliberadamente a missão para usar os membros da equipe como isca.



Projeto de refilmagem

O filme de Gormican, por sua vez, parte da decisão de dois amigos de meia-idade, interpretados por Jack Black e Paul Rudd, de refilmar por conta própria o longa que marcou sua juventude: “Anaconda”. Eles recrutam pessoas próximas e partem para uma viagem que, inicialmente, parece idílica, em meio a rios e paisagens tropicais.



Desembarcando na floresta amazônica, o grupo vai atrás de Carlos Santiago (Selton Mello), uma espécie de domador de cobras que promete arranjar uma serpente para protagonizar o filme. “É um personagem do tipo que eu amo fazer”, afirma o brasileiro. “Santiago é um cara engraçado, interessante e também meio esquisito – muito excêntrico. As pessoas ficam sem saber direito o que esperar dele, ainda que seja carismático”, diz.



Santiago consegue a serpente, mas ela acaba morta acidentalmente durante as gravações, fazendo com que a equipe vá se embrenhar na floresta a fim de encontrar outra cobra para finalizar o projeto. É nesse momento que o grupo se depara com uma anaconda gigante, que passa a persegui-lo.



Aí começam as cenas de horror. A presença do monstro, no entanto, surge menos como uma ameaça e mais como elemento cênico capaz de proporcionar suspense, situações cômicas e metalinguagem. Essa última, aliás, é recorrente nas piadas do roteiro e nas cenas com referências diretas ao cinema de aventura dos anos 1990.



“Uma coisa que todos os atores fizeram muito bem foi levar cada situação e cada cena muito a sério”, diz Tom Gormican. Eles estavam interpretando como se fosse um filme dramático, mesmo com toda a loucura rolando ao redor deles. Isso foi muito engraçado e me permitiu controlar o tom em todas as cenas”, comenta.



Entre os atores comprometidos com essa proposta está Selton Mello. Natural de Passos (MG), a aproximadamente 200 km de Varginha – “Inclusive, poderia ser o ET de Varginha para brigar com a anaconda na sequência do filme, se tivermos uma sequência”, brinca ele –, o brasileiro estreia em Hollywood depois de uma temporada de sucesso com o filme “Ainda estou aqui”, em que interpreta o ex-deputado federal Rubens Paiva (1929-1971).



“O ‘Ainda estou aqui’ realmente abriu muitas portas. O mundo agora quer saber o que está acontecendo por aqui. Quer dizer, querem saber o que mais estamos produzindo em termos de roteiro, direção, atuação… Isso é ótimo para todos nós, para nossa indústria. Então temos que continuar fazendo cada vez mais coisas boas”, afirma.

“ANACONDA”

(EUA, 2025, 100 min.) Direção: Tom Gormican. Com Jack Black, Paul Rudd, Selton Mello e Thandiwe Newton. Estreia nesta quinta (25/12), nos shoppings BH, Big, Boulevard, Cidade, Contagem, Del Rey, Diamond, Estação, Itaú, Minas, MonteCarmo, Norte, Partage, Pátio, Ponteio e Via.