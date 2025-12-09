Selton Mello vai dirigir e estrelar 'O alienista', de Machado de Assis
Produzido pela Conspiração, longa é sonho alimentado por 20 anos pelo ator. 'Chegou a hora de oferecer esta história estupenda ao grande público', ele afirma
"A loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão; começo a suspeitar que é um continente". A frase é do clássico "O alienista", de Machado de Assis, que vai ganhar adaptação cinematográfica sob direção de Selton Mello.
Perto de surgir pela primeira vez em uma produção hollywoodiana, Selton estrela "Anaconda" ao lado de Jack Black e Paul Rudd, com estreia prevista para 25/12. O ator mineiro também protagonizará o longa baseado no livro de Machado de Assis. Ele viverá Doutor Simão Bacamarte, médico que retorna a Itaguaí decidido a fundar o manicômio Casa Verde, onde pretende estudar a loucura.
À medida que as convicções de Bacamarte se tornam mais rígidas, seus diagnósticos se expandem pela cidade inteira, deixando as fronteiras entre razão e desvario cada vez mais nebulosas.
Produzido pela Conspiração, o longa retoma a parceria que rendeu o premiado "Ainda estou aqui", vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, que tem Selton no papel de Rubens Paiva.
“Levar 'O alienista' para as telas é um sonho de mais de 20 anos”, afirmou Selton ao jornal Folha de S. Paulo. Ele lembra que, em 2016, chegou a discutir com a Globo uma adaptação em série, mas o projeto não avançou. Agora, o entusiasmo renasce.
“Quem é maluco? Qual o limite tênue entre razão e insanidade? Uma alegria enorme, ao lado da Conspiração e parceiros que anunciaremos em breve, trabalhar com este material tão clássico quanto atual. Machado de Assis é nosso mestre absoluto da literatura e chegou a hora de oferecer esta história estupenda ao grande público”, declarou o ator.
Selton Mello dirigiu também o curta "Quando o tempo cair" (2006) e os longas "Feliz Natal" (2008), "O palhaço" (2011) e "O filme da minha vida (2017).