Assine
overlay
Início Cultura
CINEMA

Selton Mello vai dirigir e estrelar 'O alienista', de Machado de Assis

Produzido pela Conspiração, longa é sonho alimentado por 20 anos pelo ator. 'Chegou a hora de oferecer esta história estupenda ao grande público', ele afirma

Publicidade
Carregando...
BL
Bianca Lucca
CB
Correio Braziliense
BL
Bianca Lucca
Repórter
CB
Correio Braziliense
Repórter
09/12/2025 04:00

compartilhe

SIGA
x
Ator Selton Mello usa camisa preta e tem o olhar distante
Selton Mello vai interpretar o Doutor Simão Bacamarte na adaptação de 'O alienista' para o cinema crédito: Marco Bertorello/AFP

"A loucura, objeto dos meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da razão; começo a suspeitar que é um continente". A frase é do clássico "O alienista", de Machado de Assis, que vai ganhar adaptação cinematográfica sob direção de Selton Mello.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover



Perto de surgir pela primeira vez em uma produção hollywoodiana, Selton estrela "Anaconda" ao lado de Jack Black e Paul Rudd, com estreia prevista para 25/12. O ator mineiro também protagonizará o longa baseado no livro de Machado de Assis. Ele viverá Doutor Simão Bacamarte, médico que retorna a Itaguaí decidido a fundar o manicômio Casa Verde, onde pretende estudar a loucura.

À medida que as convicções de Bacamarte se tornam mais rígidas, seus diagnósticos se expandem pela cidade inteira, deixando as fronteiras entre razão e desvario cada vez mais nebulosas.

 

Leia Mais



Produzido pela Conspiração, o longa retoma a parceria que rendeu o premiado "Ainda estou aqui", vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, que tem Selton no papel de Rubens Paiva.



“Levar 'O alienista' para as telas é um sonho de mais de 20 anos”, afirmou Selton ao jornal Folha de S. Paulo. Ele lembra que, em 2016, chegou a discutir com a Globo uma adaptação em série, mas o projeto não avançou. Agora, o entusiasmo renasce.

“Quem é maluco? Qual o limite tênue entre razão e insanidade? Uma alegria enorme, ao lado da Conspiração e parceiros que anunciaremos em breve, trabalhar com este material tão clássico quanto atual. Machado de Assis é nosso mestre absoluto da literatura e chegou a hora de oferecer esta história estupenda ao grande público”, declarou o ator.


Selton Mello dirigiu também o curta "Quando o tempo cair" (2006) e os longas "Feliz Natal" (2008), "O palhaço" (2011) e "O filme da minha vida (2017). 

Tópicos relacionados:

cinema machado-de-assis o-alienista selton-mello

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay