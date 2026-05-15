Assine
overlay
Início Cultura
Cinema

Cine Humberto Mauro exibe 'De lá pra cá: Uma mostra da Varda'

Ciclo de filmes com sessões gratuitas até o próximo dia 7 de junho reúne 21 títulos da diretora Agnès Varda e seis de diretores contemporâneos da francesa

Publicidade
Carregando...
Mariana Peixoto
Mariana Peixoto
Repórter
Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.
15/05/2026 02:00

compartilhe

SIGA
×
Fotografia mostra cena de Cleo de 5 Ã s 7 em que a personagem-tÃ­tulo se veste no quarto, com ajuda da governanta
"Cléo de 5 às 7", lançado em 1962, filme que projetou a diretora internacionalmente, será exibido hoje, às 15h; todas as sessões são gratuitas crédito: divulgaÃ§Ã£o

“Imaginar-se criança é como andar para trás. Imaginar-se idosa é engraçado, como uma piada suja.” Agnès Varda (1928-2019), cineasta, artista e fotógrafa francesa, viveu e produziu muito. Nome mítico da Nouvelle Vague, que morreu aos 90 anos um mês após lançar seu filme-testamento, “Varda by Agnès”, ganha mostra bastante abrangente no Cine Humberto Mauro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


O programa “De lá pra cá: Uma mostra da Varda”, que será exibido até 7 de junho, apresenta 27 produções. Vinte e uma são curtas e longas de Varda, e seis de parceiros – de vida, de cinema, de pensamento. Todas as cópias foram restauradas e licenciadas no Brasil para o Filmes do Estação. Nome referencial, Varda recebeu três prêmios honoríficos por sua contribuição para o cinema: o César (2001), a Palma de Ouro (2015) e o Oscar (2017).

Leia Mais


“Varda teve uma produção enorme (mais de 60 títulos), mas a gente pode falar que está exibindo os principais de todas as fases”, comenta o curador Vítor Miranda, também gerente do Cine Humberto Mauro.


O panorama abrange desde filmes muito conhecidos – “Cléo de 5 às 7” (1962), “Os catadores e eu” (2000) e “As praias de Agnès” (2008), de onde foi tirada a fala que abre este texto – a outros menos vistos, como “Daguerreótipos” (1975) e “Documentira” (1981). Haverá sessões comentadas. Neste sábado (16/5), a pesquisadora Cláudia Mesquita vai analisar “Os catadores e eu” em sessão às 17h.


PERSPECTIVA FEMINISTA

Miranda considera o clássico da Nouvelle Vague “Cléo de 5 às 7” uma “ótima entrada” para a obra de Varda. “Ele conta a história de Cléo, cantora que vai fazer um exame para descobrir se está com câncer. Agnès a acompanha das 5 às 7 da tarde, ou seja, o filme acontece em tempo real. É uma perspectiva muito autoral e feminista, importante para uma introdução à filmografia.” A primeira sessão deste filme, que trouxe reconhecimento internacional à Varda, será hoje (15/5), às 15h.


O curador destaca também alguns curtas da diretora: “Panteras negras” (1967), “em que ela viajou para Oakland, na Califórnia, e registrou o início do movimento” e “Saudações, cubanos!” (1963), realizado a partir de 1,8 mil fotos que ela fez em Cuba. “Os documentários dela não são meramente informativos e jornalísticos. São muito pessoais, então o espectador aprende mais sobre o mundo, e também sobre ela e sua forma de fazer filmes.”


Longa pouco visto de Varda, “Kung-fu master” (1988) será comentado pelo pesquisador Luiz Fernando Coutinho na sessão de 2 de junho, às 19h. O filme acompanha uma mulher que se apaixona por um garoto de 15 anos, colega de sua filha.


A produção é uma verdadeira festa em família. O roteiro é de Varda com Jane Birkin, que interpreta a protagonista, Mary-Jane. Charlotte Gainsbourg, filha de Birkin com Serge Gainsbourg, vive a filha da personagem. E Mathieu Demy, rebento de Varda com Jacques Demy, interpreta Julien, objeto de desejo de Mary-Jane.


Completando o programa, Miranda selecionou filmes de realizadores também da Nouvelle Vague que se identificavam no grupo Rive Gauche, de tendência esquerdista. Tais cineastas têm obras com maior engajamento político do que o grupo chamado de Jovens Turcos, dos quais fizeram parte Jean-Luc Godard, Éric Rohmer e François Truffaut.


Além de Varda, integravam o Rive Gauche Alain Resnais (a mostra exibe “Meu tio na América”, de 1980), Chris Marker (que aparece com o longa “Sem sol”, de 1983, e o curta “A pista”, de 1962) e Jacques Demy, com quem a cineasta foi casada por quase três décadas (até a morte dele, em 1990). Dele será exibido o clássico “Os guarda-chuvas do amor” (1964), vencedor da Palma de Ouro em Cannes e indicado a cinco Oscars.


“DE LÁ PRA CÁ: UMA MOSTRA DA VARDA”
No Cine Humberto Mauro – Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Sessões até 7 de junho. Entrada franca. Ingressos disponíveis no Sympla (a partir das 12h do dia de cada sessão) e na bilheteria (uma hora antes da exibição). Programação completa no site da Fundação Clóvis Salgado.


Outros eventos

>>> MÚSICA EXPERIMENTAL E IMPROVISADA

Até a próxima terça-feira (19/5), o Conservatório UFMG (Avenida Afonso Pena, 1.534) realiza a primeira edição do evento dedicado à música contemporânea. Nesta sexta (15/5), a mostra tem início às 14h, com a palestra sobre lutherias e cenografia instrumental com o francês Christophe Lebreton. Já às 19h30 haverá a performance “Mnemosyne: Um espetáculo em dois atos”, do Kallpp Trio. Entrada franca.


>>> LANÇAMENTO DE LIVRO

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A publicitária Georgia Mendes lança neste sábado (16/5), às 11h, na Livraria da Rua (Rua Antônio de Albuquerque, 913), o livro “Sob o céu de sua boca”. O romance, ambientado em Belo Horizonte, acompanha uma mulher divorciada que recomeça na vida profissional. A convocação para trabalhar com as vítimas de um acidente aéreo é um divisor de águas na trajetória da personagem, profissional e pessoalmente.

Tópicos relacionados:

bh cinema cultura filmes humberto-mauro mostra

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay