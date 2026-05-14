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Documentário sobre Bolsonaro estreia em meio a investigações sobre filme

Produção traz relatos de familiares e aliados e mostra a trajetória do ex-presidente desde a infância até o Planalto

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Repórter
14/05/2026 16:06

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A nova internação de Jair Bolsonaro para uma cirurgia no ombro
Documentário sobre Bolsonaro chega em meio à polêmica envolvendo "Dark Horse" crédito: Foto: Roberto Jayme/Ascom/TSE

Em meio ao escândalo político envolvendo o filme "Dark Horse", que conta a história de Jair Bolsonaro após a facada de 2018, estreou nesta quinta-feira (14/5) um documentário a respeito do ex-presidente.

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"A Colisão dos Destinos", com direção de Doriel Franco, mostra a trajetória de Bolsonaro desde a infância até assumir o mais alto cargo político do país. Segundo a sinopse, o filme "mergulha nas camadas profundas da vida privada de Bolsonaro" e expõe eventos pessoais que determinaram a jornada do político.

O filme tem duração de 70 minutos e traz entrevistas com os filhos de Bolsonaro, as irmãs e o irmão, além dos deputados federais Mario Frias -- que encabeçou a secretaria de Cultura no governo Bolsonaro e produziu o documentário -- e Nikolas Ferreira. O deputado estadual Gil Diniz também participa. 

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De acordo com o trailer, um dos episódios abordados no documentário é a facada que Bolsonaro sofreu durante a corrida à presidência em 2018. Os filhos do ex-presidente aparecem contando como lidaram com o episódio. 

Nesta quarta-feira, o site The Intercept divulgou um áudio de Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, pedindo dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que teria repassado R$ 61 milhões para a produção do filme "Dark Horse". A produtora do longa nega que tenha recebido qualquer valor.

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"A Colisão dos Destinos" está em cartaz nos cinemas. 

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