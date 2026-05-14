SUCESSO MUNDIAL

Fenômeno da Netflix, ‘Guerreiras do K-pop’ terá shows ao vivo

Plataforma anunciou apresentações das personagens após sucesso global da animação vencedora do Oscar e do Grammy

GK
GABRIELE KOGA
Repórter
14/05/2026 14:18

Guerreiras do K-pop é o campeão na categoria de Melhor Animação
‘Guerreiras do K-pop’ ganhará turnê mundial após sucesso global, mas datas das apresentações ainda não foram divulgadas pela Netflix crédito: Divulgação

FOLHAPRESS – As personagens Huntr/X, da animação "Guerreiras do K-pop", ganharão turnê internacional. O anúncio foi feito pela Netflix nas redes sociais nessa quarta-feira (13/5). Ainda não há informações sobre datas, locais das apresentações e ingressos. 

A trama acompanha o grupo formado por Mira, Zoey e Rumi. As jovens são estrelas globais e precisam se unir para destruir uma banda de rapazes endiabrados, os Saja Boys. A direção é assinada por Maggie Kang e Chris Appelhans.

No filme, a música funciona como arma para combater as ameaças. No elenco, as dubladoras Ejae (Rumi), Audrey Nuna (Mira) e Rei Ami (Zoey) dão voz a faixas como "Golden", vencedora na categoria de Melhor Canção Escrita para Mídia Visual no Grammy 2026, e "How it's done".

 

O longa venceu os principais prêmios de Hollywood, incluindo Oscar, Globo de Ouro e Critics Choice Awards. A animação está disponível na Netflix.

