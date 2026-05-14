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Whindersson Nunes revela perda milionária por vício em drogas

Humorista contou em podcast com Maya Massafera que já ganhou R$ 40 milhões em um ano e gastou toda a quantia "com gente e com o que não presta"

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LEONARDO VOLPATO
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LEONARDO VOLPATO
Repórter
14/05/2026 13:45

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Não é de hoje que Whindersson Nunes enfrenta uma dura batalha contra a depressão. Em 2019, ele ficou afastado do mundo virtual por um período.
Whindersson Nunes contou que já ganhou R$ 40 milhões em um ano e perdeu toda a quantia crédito: Reprodução/@whinderssonnunes

O humorista Whindersson Nunes, 31, revelou em entrevista ao podcast de Maya Massafera que já torrou cifras milionárias "com o que não presta". 

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No bate-papo, a apresentadora tentou adivinhar quanto de mais dinheiro ele já havia ganhado em um ano. O palpite dela foi R$ 15 milhões. Foi então que o comediante contou a ela quanto já recebeu e como gastou a quantia.

"Já teve ano que ganhei uns R$ 40 milhões. E gastei tudo com droga. Gastei tudo com gente e com o que não presta", disse ele, rindo.

Whindersson Nunes revela que é superdotado; o que isso significa?

Maya quis saber se ele utilizou os serviços de garotas de programa, e ele negou. "Não, não. Isso aí eu não gasto dinheiro, não. Porque eu não preciso", comentou.

Em 2021, Nunes falou pela primeira vez sobre a luta contra as drogas, e esse tema fez parte de sua biografia "Vivendo Como Um Guerreiro", escrita por Gabriel Chalita e lançada pela Editora Serena. Ele disse que se afundou no vício após o fim do casamento com a cantora Luísa Sonza, em 2020.

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"Quando acabou com a Luísa, eu também tive o meu penhasco [alusão à música de mesmo nome que Luísa gravou]. A minha forma de lidar com essas situações é muito minha. Eu falo com o silêncio. Eu falo com o recolhimento. E, às vezes, falo errado. Reconheço que errei. Que as drogas foram me destruindo."

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Na época, reforçou que a cantora não teve culpa nisso, porque já era usuário antes mesmo de conhecê-la, em 2017. "Quando a vi, pela primeira vez, eu a vi no efeito da droga. Eu a vi meio que brilhando. Foi o começo de uma viagem."

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