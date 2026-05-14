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Brasileiro que tocou com Jackson e Madonna ganha estrela na Calçada da Fama

Músico gravou com Michael Jackson, Madonna, Elton John e Stevie Wonder. Ele levou instrumentos brasileiros como a cuíca para clássicos do pop internacional

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VB
Victoria Borges
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Victoria Borges
Repórter
14/05/2026 09:57

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Paulinho da Costa é o primeiro brasileiro a ganhar uma estrela na calçada da fama em Hollywood
Paulinho da Costa é o primeiro brasileiro a ganhar uma estrela na calçada da fama em Hollywood crédito: Variety / reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paulinho da Costa entrou para a história nesta quarta-feira (13/5) ao receber sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Aos 77 anos, o músico se tornou a primeira pessoa nascida no Brasil a ganhar a homenagem.

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Emocionado, Paulinho posou em frente a bandeira brasileira e tocou pandeiro durante a cerimônia. Ao encerrar o discurso, mandou um recado em português ao público: "Essa estrela não é só minha, essa estrela é nossa. Viva o Brasil!".

A homenagem reuniu músicos e parceiros históricos do percussionista. O tecladista Larry Dunn, da banda Earth, Wind & Fire, citou o clássico "Shining Star" ao homenagear o brasileiro. "Meu amigo, você sempre foi uma estrela brilhante. Mas agora, você tem uma estrela na Calçada da Fama", disse.

 

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Já o guitarrista Ray Parker Jr. brincou sobre as décadas de parceria ao lado de Paulinho. "Olha como eu pareço jovem! É incrível", disse o músico, lembrando que os dois trabalham juntos há mais de 50 anos.

Durante a cerimônia, também foi lembrado um elogio feito por Michael Jackson a Paulinho da Costa durante as gravações do álbum "Thriller". Segundo relato do filho do músico, Michael comentou com Quincy Jones que Paulinho "é o coração que entrega o ritmo e os grooves".

Com uma carreira construída em Hollywood desde os anos 1970, o artista participou de gravações de artistas como Madonna, Elton John, Stevie Wonder e Miles Davis, além de trilhas sonoras de filmes como "Os Embalos de Sábado à Noite", "Dirty Dancing" e "Jurassic Park".

Nascido em Irajá, na zona Norte do Rio de Janeiro, Paulinho começou a carreira em rodas de samba e na Portela antes de levar a percussão brasileira para alguns dos maiores sucessos da música pop mundial.

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Além de Paulinho, apenas Carmen Miranda possui uma estrela ligada ao Brasil na calçada, embora tenha nascido em Portugal. Atualmente, a atração reúne mais de 2,8 mil homenagens dedicadas a nomes do cinema, música, televisão e rádio.

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