Quem é Paulinho da Costa, percussionista que será o primeiro brasileiro nato a entrar na Calçada da Fama de Hollywood

O percussionista brasileiro Paulinho da Costa, de 77 anos, ganhará homenagem no dia 13 de maio com uma estrela na famosa Calçada da Fama de Hollywood, em Los Angeles. Assim, ele se tornará o primeiro brasileiro nato a receber a honraria na tradicional passarela dedicada às grandes figuras do entretenimento. Entre brasileiros, apenas Carmem Miranda, que nasceu em Portugal, tem essa honraria. O músico ganhará a 2.844ª estrela da história do local, na categoria Gravação, honraria reservada a artistas que influenciaram de forma duradoura a indústria fonográfica mundial. Nascido no bairro do Irajá, no Rio de Janeiro, Paulinho da Costa construiu uma trajetória internacional como um dos percussionistas mais requisitados da música global.

Ao longo de décadas de atuação, o artista integrou gravações e turnês de astros como Michael Jackson, Madonna, Stevie Wonder, Diana Ross e Celine Dion. Além disso, participou de trilhas de cinema, álbuns históricos e projetos agraciados com o Grammy Awards. Reconhecido pela versatilidade e pela sofisticação rítmica, tornou-se uma das principais referências da percussão brasileira no cenário internacional. A homenagem em Hollywood consolida esse percurso e simboliza o reconhecimento de um trabalho construído nos estúdios, nos palcos e nos bastidores da música popular e do pop mundial.

Ao longo de décadas de atuação, Paulinho da Costa integrou gravações e turnês de astros como Michael Jackson, Madonna, Stevie Wonder, Diana Ross e Celine Dion – OCESUN/Wikimedia Commons

Quem é Paulinho da Costa e como sua percussão chegou a Hollywood?

Paulo Roberto da Costa, que tornou-se famoso como Paulinho da Costa, iniciou sua formação musical ainda muito jovem, no Rio de Janeiro, cercado por rodas de samba e ritmos afro-brasileiros. A familiaridade com instrumentos como pandeiro, surdo, cuíca, atabaque e agogô se somou, com o tempo, ao domínio de uma ampla coleção de percussões étnicas vindas de diferentes continentes. Assim, esse repertório sonoro chamou a atenção de produtores estrangeiros na década de 1970, abrindo caminho para sua mudança para os Estados Unidos e para uma presença constante em grandes estúdios de gravação.

A partir daí, o nome Paulinho da Costa passou a frequentar fichas técnicas de discos de jazz, soul, R&B, pop e trilhas sonoras. Sua forma de integrar ritmos brasileiros ao idioma musical norte-americano, sem perder a identidade, foi decisiva para consolidar a reputação de percussionista dos percussionistas. Em vez de se limitar a marcar o tempo, seu trabalho adiciona camadas de textura, cor e dinâmica às faixas, o que explica a enorme procura por sua participação em projetos de artistas consagrados.

Paulinho da Costa na Calçada da Fama de Hollywood: o que representa essa estrela?

A estrela de Paulinho da Costa na Calçada da Fama de Hollywood na categoria Gravação funciona como uma espécie de registro permanente da influência de sua percussão na música mundial. A honraria destaca não apenas a visibilidade que ele alcançou ao lado de grandes astros internacionais, mas também a contribuição concreta para o som de álbuns que circularam por diferentes mercados. Na prática, o reconhecimento de Hollywood amplia a presença simbólica da percussão brasileira em um espaço globalmente associado ao cinema, à TV e à indústria fonográfica.

Esse tipo de homenagem é concedido por um comitê que avalia relevância artística, impacto cultural e continuidade da carreira. No caso de um percussionista brasileiro, o gesto sinaliza a importância de profissionais que atuam fora do centro do palco, mas que influenciam diretamente o resultado artístico de grandes produções. A estrela de Paulinho da Costa também reforça a ideia de que ritmos oriundos do Brasil ajudaram a moldar sonoridades do pop, do R&B e da música para cinema ao longo das últimas décadas.

Categoria: Gravação (Recording)

Gravação (Recording) Número da estrela: 2.844ª da história da Calçada da Fama

2.844ª da história da Calçada da Fama Marco: primeira personalidade nascida no Brasil a receber a honraria no local

primeira personalidade nascida no Brasil a receber a honraria no local Cidade: Los Angeles, Califórnia

Quais foram as principais parcerias e gravações de Paulinho da Costa?

O percurso de Paulinho da Costa em estúdios de Los Angeles e de outras cidades passa por alguns dos discos mais conhecidos do pop e do R&B desde os anos 1970. Em projetos de Michael Jackson, como no lendário álbum “Thriller”, suas percussões aparecem em faixas que combinam groove dançante com detalhes rítmicos sutis. Com Madonna, sua participação ajudou a reforçar batidas com elementos latinos e brasileiros. Já com Stevie Wonder e Diana Ross, o percussionista contribuiu para faixas que exploram soul, funk e baladas, sempre com inserções cuidadosas de ritmos e timbres.

No repertório de Celine Dion, o trabalho de Paulinho da Costa surge, muitas vezes, em arranjos mais orquestrais, em que a percussão adiciona detalhes de atmosfera, sem ocupar o primeiro plano. Além das grandes estrelas do pop, ele colaborou com nomes do jazz, da música instrumental e de diferentes cenas regionais, ampliando a variedade de contextos em que sua arte aparece. Essa presença constante em discos de alto alcance comercial e crítico contribuiu para a indicação de diversos trabalhos a prêmios importantes, incluindo o Grammy Awards.

Gravações em álbuns de megastars internacionais. Participação em trilhas de filmes e séries de grande circulação. Colaborações com artistas de jazz, música latina e world music. Atuação como músico de estúdio em projetos premiados.

A Calçada da Fama é um dos pontos turísticos mais famosos do mundo e homenageia artistas que marcaram a indústria do entretenimento, como cinema, música, televisão, rádio e teatro – depositphotos.com / izanbar



Como a percussão brasileira de Paulinho da Costa influenciou a música mundial?

A atuação de Paulinho da Costa ajudou a disseminar elementos da percussão brasileira em linguagens musicais variadas. O uso de instrumentos típicos do samba e de outros ritmos nacionais em gravações de pop internacional contribuiu para que timbres como o do pandeiro, do reco-reco e do tamborim se tornassem familiares a ouvintes de diferentes países. Essa presença, muitas vezes discreta porém decisiva, aproximou sonoridades brasileiras de um público global sem exigir que o repertório fosse rotulado como música brasileira.

Além disso, sua forma de tocar, combinando precisão técnica com sensibilidade para o arranjo, acabou servindo como referência para novas gerações de percussionistas. Muitos profissionais passaram a estudar seu modo de distribuir acentos, preencher espaços entre as batidas principais e usar pequenos efeitos rítmicos para dar movimento às músicas. Dessa maneira, a influência de Paulinho da Costa extrapola os discos em que aparece e alcança a formação de músicos que seguem atuando em estúdios, palcos e produções audiovisuais em vários países.

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Com a estrela na Calçada da Fama de Hollywood, esse percurso ganha um símbolo público de fácil identificação, tanto para quem acompanha de perto o universo da percussão quanto para quem descobre o nome de Paulinho da Costa ao caminhar pelo boulevard. A homenagem sintetiza décadas de trabalho, inúmeras sessões de estúdio e a presença constante de um percussionista brasileiro em alguns dos capítulos mais marcantes da música gravada nas últimas gerações.