Policial nórdico 'O homem das castanhas' ousa com plot twist chocante

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

O lançamento da segunda temporada de “O homem das castanhas”, cinco anos após a estreia da série dinamarquesa na Netflix, leva o telespectador a um exercício de memória. Policiais nórdicos são um gênero à parte na seara dos thrillers. Só que a profusão de séries (boas e más) é tamanha que deveria haver um resumo para localizarmos quem são os detetives da vez.



Pois bem: ela é a investigadora Naia Thulin (Danica Curcic), que atua na polícia de Copenhagem. É mãe solo de Le (Ester Birch), agora adolescente. Prestes a um fim de semana tranquilo, Naia tem que investigar o desaparecimento de uma mulher. Qual não é a sua surpresa quando se encontra com o detetive Mark Hess (Mikkel Boe Folsgaard).



Os dois resolveram, anos antes, o crime do homem das castanhas – o assassino deixava ao lado das vítimas um boneco feito de castanhas. A primeira temporada insinuou um romance entre eles – que aconteceu, ficamos sabendo agora. Só que Hess abandonou Naia sem a menor explicação depois de seis meses de relacionamento. A história recomeça com os dois se reencontrando. Ele, que vive em Haia, na Holanda, trabalhando na Europol, está de volta à Dinamarca acompanhando o irmão hospitalizado.



STALKER

O encontro provoca faíscas mas não há tempo (e nem é o objetivo da história) de mostrar uma DR entre o ex-casal. A tal mulher desaparecida é encontrada morta. Recém-divorciada, com uma filha e vivendo às turras com o ex (o casamento acabou por traição), ela estava sendo perseguida por um stalker.



Este caso é ligado ao assassinato de uma adolescente ocorrido dois anos antes do tempo da série. A mãe da menina, personagem importante da trama, ainda busca justiça. Logo outras pessoas vítimas de perseguição serão mortas. Todas têm em comum virem de casamentos desfeitos por traição.



O modus operandi é o mesmo. O stalker manda vídeos muito próximos para as vítimas, mostrando quão perto está delas. Cada vídeo é acompanhado de versos adaptados da antiga canção infantil “O cuco”, popular entre grupos de escoteiros. Para simplificar as coisas, podemos comparar a brincadeira do cuco com o nosso esconde-esconde.



Em 1992, quando um grupo de garotos passeava numa excursão escolar por uma floresta – e justamente durante uma brincadeira do cuco – um corpo foi encontrado. Essa ligação vai ser feita só na segunda metade da temporada. Mas é aí que a coisa se complica – e falar mais é estragar a história.



O que dá para dizer é que há um acontecimento no final do terceiro episódio absolutamente ousado (alguns diriam chocante). E que depois disto, a história toma outro rumo. Vale assistir, mesmo para quem não viu a primeira temporada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



“O HOMEM DAS CASTANHAS”

• A segunda temporada, com seis episódios, está disponível na Netflix.