A rapper Ciça, de 18 anos, nome em ascensão na cena, estreia em BH 

O Baile da Kingdom completa cinco anos em novembro e vive hoje seu momento de maior repercussão. Depois de passar por casas como Back to Black Afropub, Mascate Floresta e Spot Culture, a festa se firmou na Autêntica, para onde se mudou em 2025.



Parte desse crescimento passa pelos shows de artistas em ascensão no rap nacional, como Ebony, Ajuliacosta e NandaTsunami. Nesta sexta-feira (15/5), a convidada principal é a rapper Ciça, belo-horizontina de 18 anos radicada em São Paulo.



O sucesso do projeto acompanha também a trajetória da idealizadora DJ Kingdom, nome artístico de Thaís Alvim. Atuando há cerca de uma década na cena da música eletrônica e do funk, a artista é uma das criadoras do coletivo mineiro A Baile, ao lado de D.A.N.V. e VKKramer, responsável pela festa Baile Room.



Já o Baile da Kingdom nasceu como um projeto individual, pensado para mulheres e para a comunidade LGBTQIAPN+. Outro objetivo é aproximar o funk e o rap, trazendo nomes femininos em destaque para uma pista mais intimista. “Gosto de mixar esses dois mundos e trazer para BH shows inéditos”, afirma a DJ.



Ciça se apresenta pela primeira vez em Belo Horizonte desde que iniciou a carreira. A jovem está em ascensão no rap nacional e, no ano passado, foi citada por Ebony como uma das revelações do gênero, durante discurso no WME Awards, premiação dedicada às mulheres da música no Brasil. Canções como “tranquila & Calma”, “Bonde do esculacho” e “Entre vielas e avenidas” já ultrapassam 1 milhão de reproduções no Spotify.



FAMÍLIA DE RAPPERS

A jovem é filha do rapper Slim Rimografia, que hoje também atua como seu DJ, e da rapper Bárbara Sweet, veterana da cena hip hop belo-horizontina e jurada do Duelo de MCs da Família de Rua. Ciça faz participação no evento hoje, antes do show, às 19h, no Viaduto Santa Tereza.



A artista começou a lançar músicas em 2024, com o single “Sem você”, mas investiu na carreira somente no ano seguinte. Escreve todas as músicas que lança e preza por refletir experiências pessoais, especialmente o processo de amadurecimento vivido aos 18 anos.



“Estou me redescobrindo como mulher e como artista. Quero fazer, quero ser, quero inovar, quero ficar feliz e inspirar outras pessoas a fazerem o que elas querem, a serem elas mesmas”, afirma.



No show “Desci pra treta de minissaia”, Ciça reúne singles já lançados, músicas inéditas e releituras de artistas que influenciam sua trajetória. A programação da noite ainda inclui apresentações da própria Kingdom e sets das DJs Bebela Dias, Djahi e May.



Para Kingdom, o Baile também funciona como espaço de descoberta de novos talentos. Nascida e criada em Contagem, a DJ mantém relação próxima com a cena local e frequenta desde festas universitárias até grandes festivais, como o Sarará, em que se apresenta com o show da Baile Room no próximo dia 23.



“O movimento não pode parar, mesmo com a conquista de palcos fora de BH e do Brasil. É bom estar perto do que acontece na minha cidade para ter a minha identidade no meu trabalho, estar consciente do que estou entregando aqui e, quando estiver fora, saber quem sou”, diz a DJ Kingdom.



BAILE DA KINGDOM

Com Ciça, DJ Kingdom, Bebela Dias, Djahi e May. Nesta sexta (15/5), às 22h, na Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia ). Ingressos: R$ 60, à venda na plataforma Shotgun.



Outros shows



>>> LUAU DO AKATU NA ARENA INDEPENDÊNCIA

Neste sábado (16/5), a Arena Independência (Rua Pitangui, 3230, Horto) recebe o Luau do Akatu a partir das 15h. A festa é do grupo de samba e pagode mineiro Akatu, que convida o cantor Mr. Dan, parceria antiga da banda. O evento conta com quatro horas de show, com misturas de gêneros e sucessos do grupo, como “Pra ver o sol brilhar” e “Complicado”. Ingressos à venda pela plataforma Central dos Eventos. Setor Open Bar: R$ 95 e setor Chá de Cama: R$ 35.



>>> NOVA ORQUESTRA TOCA BRUNO MARS

A Nova Orquestra apresenta repertório focado em Bruno Mars neste sábado (16/5), às 20h, na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto), e no domingo (17/5), às 19h, no Teatro Municipal Manoel Franzen de Lima (Praça Bernardino de Lima, Centro, Nova Lima). Sucessos do cantor, como “Uptown funk”, “Just the way you are”, “24K Magic” e “Talking to the moon” recebem arranjos orquestrais. Aproximadamente 30 músicos, da família das cordas e sopros, compõem a orquestra. A apresentação terá também banda pop. Ingressos à venda pela plataforma INTI. Sessão na Sala Minas Gerais: R$ 20 e R$ 10 (meia). Sessão no Teatro Municipal Manoel Franzen de Lima: R$ 10 e R$ 5 (meia).



>>> ATÍPICA DE LHAMAS

A Atípica de Lhamas se apresenta no restaurante Casa Gabo (Av. Cristóvão Colombo, 336, Funcionários), neste domingo (17/5), a partir das 15h. O bloco chega com mistura de ritmos latino-americanos, percussão e clima carnavalesco para o ambiente, que abre exclusivamente para o evento. O nome do restaurante é uma referência ao apelido do Nobel colombiano Gabriel García Márquez. A casa funcionará com cardápio reduzido e consumo por fichas. Entrada franca.

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*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes