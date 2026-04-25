Ludmilla comemora 31 anos com surpresa de Brunna Gonçalves

Brunna também usou as redes sociais para homenagear a esposa. A dançarina compartilhou uma foto em que aparece ao lado da aniversariante e escreveu uma mensagem: “Hoje é o dia do meu amor em forma de pessoa. Ludmilla é alegria, é força, é honestidade, é lealdade, é família, é risada, é trabalho, ao mesmo tempo que é furacão é calmaria, é aquela pessoa que só de você ter por perto tem o poder de melhorar seu dia. Que privilégio ter isso todos os dias ao meu lado. A nossa história tem muita parcer Foto: Reprodução / Instagram