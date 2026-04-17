Simone Mendes faz ironia com Ana Castela: 'Muito simpática'; veja vídeo

Simone Mendes arrancou risadas e comentários nas redes sociais ao dar uma bronca bem-humorada em Ana Castela durante a gravação do novo DVD de Paula Fernandes, nesta quinta-feira (16/4). A situação começou quando a Boiadeira passou direto por Simone sem cumprimentá-la.

"Ana, você é muito simpática. Você passou por mim e não falou comigo", disse Simone, na frente de todos, em tom de ironia.

Reação dividida nas redes sociais

O vídeo do momento rapidamente tomou conta das plataformas digitais. As opiniões dos internautas se dividiram: enquanto alguns elogiaram a postura de Simone, "sem medo de pesar o clima", outros defenderam Ana Castela questionando se a cantora seria obrigada a reconhecer alguém que viu de costas.

Houve ainda quem aproveitasse para mencionar a dissolução da dupla com Simaria: "O tempo inocentou tanto a Simaria", escreveu um usuário.

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A tensão, no entanto, durou pouco. Logo depois do episódio, Ana Castela se dirigiu até Simone para dar um abraço e conversar, encerrando o assunto de forma amistosa.