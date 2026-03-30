Zé Felipe diz que ainda sofre por Ana Castela
Durante apresentação no interior do Paraná, ele interagiu com fã que pediu a reconciliação do casal da música sertaneja
compartilheSIGA
O cantor Zé Felipe admitiu que ainda não superou o fim do relacionamento com Ana Castela. Durante show neste sábado (28/3), em Colorado (PR), ele interagiu com fãs e revelou estar sofrendo com o término.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Vídeo que circula nas redes sociais mostra Zé Felipe no palco, usando chapéu de cowboy conversando com o público, quando ouve um pedido direto da plateia: “Acho que você tem que voltar para a Ana”. Em seguida, outro fã acrescenta: “Eu estou sofrendo por você”. Sem perder o tom bem-humorado, Zé Felipe responde: “Eu também estou”.
O namoro com Ana Castela foi breve, mas mobilizou fãs nas redes. Eles ficaram juntos entre outubro e dezembro de 2025, e anunciaram o término no dia 29, logo após passarem o Natal juntos.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O rompimento, no entanto, não foi traumático. Zé Felipe participou de um show no navio de Ana Castela e a cantora também esteve na fazenda do pai do cantor, o sertanejo Leonardo.