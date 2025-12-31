Assine
overlay
Início Cultura
ANO NOVO, VIDA NOVA

Após término, Zé Felipe diz que 2025 foi 'melhor ano da vida'

Cantor anunciou o término do relacionamento com Ana Castela nesta segunda-feira (30/12), em nota publicada nas redes sociais

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
31/12/2025 16:10

compartilhe

SIGA
x
Climão! Zé Felipe não publica homenagem de Virginia Fonseca e explica o motivo
Zé Felipe diz em redes sociais que 2025 foi 'melhor ano da vida' crédito: Observatório dos Famosos

O cantor Zé Felipe disse que 2025 foi seu melhor ano da vida após término com Ana Castela. No Instagram, ele apareceu para fazer um balanço. "Bom dia! Deus abençoe com prosperidade, vida e saúde. Já passando para agradecer meu segundo melhor ano da minha vida, que foi 2025, porque o melhor ano vai chegar agora".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Zé Felipe também desejou que 2026 seja o melhor ano. "O melhor ano vai chegar agora. 2026 vai ser o melhor ano da minha vida e da sua também. Vai ser incrível".

Stories de Zé Felipe
Em stories do Instagram, Zé Felipe afirmou que 2025 foi seu melhor ano Instagram/Reprodução

O ex-casal anunciou o término na noite da última segunda-feira. O sertanejo publicou uma nota informando o fim do relacionamento em seu perfil e Ana Castela republicou. Nesta terça-feira (30/12), a artista rebateu uma publicação que apontou os supostos motivos da separação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os dois estavam juntos oficialmente desde outubro, após alguns meses de rumores de que estariam vivendo um relacionamento.

Tópicos relacionados:

ana-castela relacionamento separacao termino ze-felipe

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay