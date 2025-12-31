Após término, Zé Felipe diz que 2025 foi 'melhor ano da vida'
Cantor anunciou o término do relacionamento com Ana Castela nesta segunda-feira (30/12), em nota publicada nas redes sociais
O cantor Zé Felipe disse que 2025 foi seu melhor ano da vida após término com Ana Castela. No Instagram, ele apareceu para fazer um balanço. "Bom dia! Deus abençoe com prosperidade, vida e saúde. Já passando para agradecer meu segundo melhor ano da minha vida, que foi 2025, porque o melhor ano vai chegar agora".
Zé Felipe também desejou que 2026 seja o melhor ano. "O melhor ano vai chegar agora. 2026 vai ser o melhor ano da minha vida e da sua também. Vai ser incrível".
O ex-casal anunciou o término na noite da última segunda-feira. O sertanejo publicou uma nota informando o fim do relacionamento em seu perfil e Ana Castela republicou. Nesta terça-feira (30/12), a artista rebateu uma publicação que apontou os supostos motivos da separação.
Os dois estavam juntos oficialmente desde outubro, após alguns meses de rumores de que estariam vivendo um relacionamento.