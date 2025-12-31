Assine
IRRITANDO O REI

Roberto Carlos se irrita com bate-papo durante seu show e vídeo viraliza

Um influenciador especializado em leitura labial publicou um vídeo do momento do estresse que evidencia a irritação do artista

31/12/2025 12:58

Show do Rei Roberto Carlos na Arena
Show do Rei Roberto Carlos na Arena crédito: Ato Press/Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante uma apresentação no Caxias Festival, no Rio de Janeiro (RJ), no último domingo (28/12), o cantor Roberto Carlos se irritou com uma pessoa que não parava de falar durante uma de suas músicas. 

O vídeo da bronca tem viralizado nas redes sociais. Não é possível ver se era um fã ou algum profissional que trabalhava no evento. Procurado, o Rei não respondeu até a publicação deste texto. 

Um influenciador especializado em leitura labial publicou um vídeo do momento do estresse que evidencia a irritação do artista.

 

Ele aproveitou um solo de sua banda para mostrar sua indignação. "Vou mandar tirar você daí", disse ele. "Ei, senhor, você não quer uma cerveja, não? Você não quer uma cerveja para bater esse papo aí?", emendou o artista. 

"Isso aí não é lugar de bater papo, não. Eu estou cantando aqui, se atenta", completou Roberto enquanto era filmado por um espectador. 

As últimas apresentações do Rei têm rendido bastante notícia. No Especial que foi ao ar na Globo, muitos internautas notaram um suposto desconforto dele após um improviso de João Gomes, que deixou o palco e disse que não queria mais atrapalhar. 

Num show em Salvador (BA) na sexta (26), no momento de jogar as flores para a plateia, ele também se mostrou insatisfeito ao ver as pessoas se aglomerando na frente do palco. E soltou um sonoro palavrão de cara fechada.

