Ana Castela estreia no universo infantil com boneca oficial

A cantora Ana Castela, um dos maiores nomes da música atual, se transformou em boneca. A novidade, desenvolvida pela fabricante Novabrink, consolida a presença da artista no mercado de brinquedos e no entretenimento familiar e infantil.

A novidade já está disponível em pré-venda exclusiva no Mercado Livre, antes de chegar às lojas físicas. Com 55 centímetros de altura, a boneca foi desenvolvida para traduzir o estilo que consagrou Ana Castela. A boneca está sendo vendida por R$ 274,90.

O produto vem com um figurino completo, incluindo o característico chapéu e as botas, itens que marcam sua identidade visual. Para aumentar a interatividade, o brinquedo também acompanha tatuagens adesivas.

“Ver minha própria boneca ganhar vida é uma emoção enorme! Fico muito feliz em saber que as crianças vão poder brincar, cantar e criar histórias junto comigo. Cada detalhe foi pensado com muito carinho, do chapéu às botas, para que a boneca tivesse a minha cara e levasse um pedacinho do meu mundo para a casa de cada fã. Espero que ela inspire muitas crianças a sonharem alto e acreditarem no seu próprio brilho”, afirma Ana Castela.

Para a Novabrink, o lançamento representa um marco estratégico. “A Ana Castela é hoje uma das personalidades mais queridas do país, com enorme conexão com o público infantil e familiar. Transformar essa força em um produto oficialmente licenciado é um passo importante tanto para o mercado quanto para a marca. Trabalhamos em cada detalhe para entregar uma boneca que representasse a artista com autenticidade, estilo e inspiração. Esse lançamento reforça nosso compromisso em trazer ao varejo brinquedos alinhados às tendências culturais e às demandas de um consumidor que busca identificação real”, completa Germano Brandino, diretor de Marketing da Novabrink.

Famosa no mundo sertanejo e entre as crianças, Ana Castela é um verdadeiro fenômeno digital. Segundo o Mercado Livre, em 2023, o nome da cantora gerou quase 10 buscas por minuto, evidenciando o interesse por produtos ligados a ela.

