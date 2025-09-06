Bruna Biancardi tem inchaço na boca após espremer espinha, veja os riscos

Bruna Biancardi chamou a atenção ao aparecer de máscara durante um jogo da NFL na noite dessa sexta-feira (6/9), em São Paulo. Pouco depois, revelou o motivo inusitado: uma espinha espremida que acabou evoluindo para uma celulite facial, deixando a região inchada. A influenciadora fez questão de tranquilizar os fãs e explicou que usou a proteção apenas por questão estética.

“Não é nada viral nem transmissível. Mas é pra avisar pra vocês NUNCA MAIS ESPREMEREM UMA ESPINHA", destacou a esposa de Neymar Jr.

A situação trouxe à tona um alerta importante sobre os riscos do hábito aparentemente inofensivo de manipular espinhas. Segundo Fernanda Nichelle, médica especialista em estética, o quadro merece atenção imediata: “A celulite facial é um quadro que deve ser levado com muita seriedade. Ao contrário do que muitos pensam, não tem nenhuma relação com a celulite estética, mas trata-se de uma infecção potencialmente grave. Quando a pessoa espreme uma espinha, por exemplo, cria-se um ponto de entrada para bactérias na pele, o que pode desencadear a infecção.”

A especialista explica que os sinais costumam surgir rapidamente. “Entre os sintomas mais comuns estão vermelhidão, dor, calor local, inchaço e até febre. O diagnóstico precoce é fundamental, pois o tratamento pode variar de antibióticos orais a medicações intravenosas, dependendo da gravidade do caso. Em muitos pacientes, a hospitalização se torna necessária justamente para controlar a infecção de forma segura. Quanto antes o paciente procurar atendimento médico, maiores são as chances de evitar complicações.”

Esposa de Neymar Jr usou mascara no jogo da NFL, em São Paulo Reprodução Instagram

O episódio vivido por Bruna reforça a importância de evitar espremer espinhas e buscar orientação médica diante de qualquer alteração suspeita na pele.