Neymar é um caso perdido

Neymar é jogador da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain (foto: Josep Lago/AFP)



Neymar surgiu como um grande jogador no Santos e chegou a ser comparado a Pelé, uma heresia. Carente, o torcedor brasileiro procurava um ídolo há tempos, desde que Ronaldo e Romário se aposentaram. Neymar seria essa cara, com a 10 do time peixeiro e da Seleção Brasileira. Ganhou Libertadores, quando teve um técnico de verdade, que nunca "passou pano" para ele.



Sim, Muricy Ramalho é um homem extremamente honesto, rigoroso e competente no que faz. Talvez com ele, Neymar tenha vivido sua melhor fase. Vendido ao Barcelona, aceitou ser coadjuvante de Messi, Iniesta e Xavi e, posteriormente, Suárez. Esse foi o grande erro de sua carreira.

Do ponto de vista do dinheiro, que é o que importa para essa gente, sem berço e sem cultura, ele está milionário e não há o que se queixar. Mas, do ponto de vista técnico e de carreira, Neymar é um grande FRACASSO. Sim, escrevi com letras garrafais para frisar realmente a decepção que esse jogador causou no povo brasileiro, exceto nos "baba-ovos". Teve um idiota da crônica - esse é idiota mesmo - que disse que "Neymar era melhor que Pelé". Tem puxa-saco em todas as áreas.



Neymar ficou aquém do que dele se esperava. Ao se transferir para o bilionário PSG, surgiu a oportunidade de ser protagonista, mas ele não nasceu para isso. Logo surgiu Mbappé, campeão do mundo aos 18 anos, marcando gol em final, e vice-campeão e artilheiro da Copa do Catar. Um grande astro da bola, que aparece muito em campo e pouco na vida pessoal, ao contrário de Neymar.



O jogador brasileiro é um "fenômeno" das festas, do marketing negativo e das confusões em que se mete. A mais recente foi a fiscalização em sua casa, em Mangaratiba, onde ele teria avançado numa parte do terreno, preservada. Segundo consta, a multa será de R$ 5 milhões, e o pai dele quase foi preso por desacato a autoridade.

Essa gente que tem dinheiro acha mesmo que pode tudo.



Neymar é o segundo maior artilheiro da Seleção Brasileira, ficando atrás só do Rei Pelé, dirão os puxa-sacos. É verdade, o Brasil joga, no mínimo, 10 vezes por ano contra adversários de qualidade duvidosa. No lugar dele eu faria até mais gols.



Imaginem Reinaldo, o Rei do Galo, pegando essas defesas fracas de seleções inexpressivas... Se em 1977, jogando contra defensores craques, fez 28 gols em 18 jogos, média de gols que jamais será batida, imaginem atuando hoje, como Neymar. Reinaldo faria 200 gols pela Seleção.



Neymar é uma mentira fabricada pelo futebol. Talento e qualidade ele teve, mas deixou o tempo passar e se tornou o coadjuvante da vez. Com duas sérias cirurgias no tornozelo, não acredito mais em seu futebol.



Ele se tornou um desastre para o PSG, que o ofereceu no mercado da bola, mas ninguém quis. O Chelsea se engraçou, mas logo recolheu as "armas" ao perceber que compraria "gato por lebre".



Claro que qualquer técnico que assuma a Seleção, inclusive Ancelotti, vai convocar Neymar, tão logo ele tenha condições. Porém, com o fracasso em três Copas do Mundo, não acredito que possa brilhar em 2026, aos 34 anos.



Muitos dirão: "Mas Messi foi campeão do mundo aos 35 anos". Verdade. Porém, foi vice-campeão, no Maracanã, em 2014, jogando muita bola. A Argentina não foi campeã porque Higuaín e o próprio Messi perderam gols incríveis. Os deuses do futebol não queriam premiar nossos hermanos.



E não se pode comparar Neymar a Messi. O argentino é gênio de verdade e outro que fora de campo é um exemplo, um cara família, que jamais se envolveu em escândalos. Neymar não é má pessoa. Nas poucas vezes em que convivi com ele, sempre me tratou bem, foi solícito e me deu uma bela entrevista em Paris, quando estava na Seleção de Mano Menezes.



Porém, com suas atitudes como festas em pandemia da COVID-19, o "cai, cai" na Copa da Rússia e outros envolvimentos em confusões, realmente parei de admirá-lo e percebi que ele seria um engodo no futebol.



O povo brasileiro sonhou com o "melhor do mundo", pois desde Kaká, em 2007, nunca mais tivemos alguém eleito. Mas Neymar não nasceu para isso. Ele é um coadjuvante de luxo e talvez, não se importe com isso. Nossa expectativa em relação ao seu futebol ficou aquém.



Sinceramente, eu não convocaria Neymar, nesta nova fase da Seleção Brasileira. Seja quem for o técnico, é preciso perceber que com duas cirurgias no tornozelo ele nunca mais será aquele jogador do começo da carreira, não tem foco no campo e vive no mundo da internet, das subcelebridades.



Ainda veio em Miami secar o Miami Heat, no basquete. Ô cara azarado! Uma laranja podre pode contaminar o balaio todo, e para mim, do ponto de vista técnico, Neymar é essa laranja podre.



A hora é de Vini Júnior, Rodrygo e outros jovens que surgiram e já ganharam experiência no fracasso na Copa do Catar. Neymar nunca foi protagonista na Seleção, pois Casemiro, um simples volante, foi eleito nosso melhor jogador nas Copas de 2018 e 2022.



Vejam a que ponto chegamos! Uma pena, pois ao contrário da maioria, prefiro elogiar do que criticar. Neymar tinha tudo para ser o que foram Ronaldo, Romário e Ronaldinho Gaúcho, mas se interessou mais por ser uma celebridade. Talvez, quando estiver mais velho, reflita sobre o tempo perdido e sobre o que poderia ter sido.



Num mundo onde "ter vale mais do que ser", Neymar é o campeão de audiência. Nos gramados, onde deveria ser referência e brilhar, é apenas mais um.



Uma tristeza para um povo apaixonado por futebol, que carece sempre de um ídolo. A referência agora é Vini Júnior, humilde, excepcional jogador, que levantou a bandeira contra o racismo e está ganhando essa guerra contra os covardes, racistas e do mal. Neymar é negro, e jamais o vimos tomar uma posição contra o racismo. Nem mesmo apoiar Hamilton, seu grande amigo, ele apoiou, quando o piloto também lutou contra esse crime hediondo.



Boa sorte Neymar, no pôquer, nas baladas, nas festas em pandemias. Você realmente é um "belo exemplo" a ser seguido!