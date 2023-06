Até que Ancelotti confirme o acordo, tudo não passa de delírio da CBF

741

Com 119 anos de fundação a Seleção Brasileira jamais havia perdido para uma seleção africana. Porém, os tempos mudaram e em apenas 6 meses, perdemos para Camarões, sob o comando de Tite, na Copa do Catar, e para Marrocos, em março deste ano, e Senegal, na última terça-feira, sob o comando de Ramon Menezes. Ninguém nos respeita mais, e isso acontece muito em função de 3 fatores: a vergonhosa derrota de 7 a 1 para a Alemanha, em 2014, na Copa no Brasil, sob o comando de Felipão, pela inexpressiva passagem de dois anos de Mano Menezes pelo time canarinho, que não deixou nenhum legado, e pelos desastrosos 6 anos de Tite, que ganhou uma fortuna e foi eliminado em duas quartas de final, para duas seleções de segunda linha do futebol mundial: Bélgica e Croácia.





O trabalho de Tite foi terrível, onde ele formou uma panela, comandada por Daniel Alves, preso, acusado de estupro, que irá a julgamento no outono europeu, Thiago Silva e Neymar, seus eternos parceiros. Aliás, até hoje, nenhum desses “parças” visitou Daniel Alves, na cadeia, ou deu qualquer declaração protegendo a moça que acusa o jogador. Parece que são coniventes com tudo o que aconteceu.





Em meio a rumores de que a CBF teria acertado com o italiano, Carlo Ancelotti, e que esperaria por ele por um ano – Ancelotti e o Real Madri até hoje, não confirmaram nada, tá parecendo aquele caso do “rapaz que diz pra todo mundo que namora a moça, mas ela é a única que não sabe do namoro” –, o Brasil vai fazendo vexames, tropeçando em adversários inexpressivos e sujando sua gloriosa história. A única seleção pentacampeã do mundo não tem sido respeitada por mais ninguém. Qualquer seleção mediana ou de terceira linha do futebol mundial, nos encara de igual para igual, e ainda nos vence. Que vexame! Sabemos que a safra é ruim e que desde 2006, quando Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Rivaldo e Cafu saíram da seleção, nunca mais tivemos jogadores a altura deles.





Os torcedores acusam a CBF de deixar empresários interferirem nas convocações e o Brasil tem sido um fiasco. Neymar, que surgiu como único craque, depois de 2010, tem sido um engodo e um fracasso na seleção. Aliás, não só nela, mas também no PSG, onde jogou pouco, participou de muitas festas e de ações de marketing, e pouco foi visto em campo. Um homem, sim ele vai fazer 32 anos, imaturo e de comportamento deplorável, dentro de campo, com o cai, cai, e fora dele, com festas na pandemia do Coronavírus, vocês se lembram?





O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que tem procurado demonstrar um trabalho de transparência e resgate de entidade, que teve tantos desvios nos últimos anos, me parece perdido no quesito futebol, que é o carro-chefe da entidade. A CBF anuncia acordo com Ancelotti, que jamais veio a público confirmar, e garante que vai esperá-lo por um ano, para que assuma em junho de 2024, quando seu contrato terminar com o Real Madri. Conversando com um grande amigo, que trabalha no clube merengue, ele me disse: “se o Ancelotti realmente acertou, ainda que verbalmente com a CBF, e disser isso ao presidente, Florentino Perez, ele será demitido na hora”.





A fonte, que prefere não ter seu nome revelado, pois diz que não pode falar em nome do Real Madri, sob o risco de perdeu sem emprego, me garante que em conversar com o técnico italiano, ele realmente tem muito interesse em dirigir o time canarinho, mas que neste momento, ele tem contrato com o maior time do mundo: “ele já me falou várias vezes que quer, pois adora os jogadores brasileiros e tem admiração pela nossa seleção. Aliás, todos têm, menos o povo brasileiro, o que é triste, mas a coisa não pode ser assim. O mister tem contrato com o Real Madri e deve respeitar até o dia em que for embora”.





Outro grande entrave é que o presidente do Real confiou a Ancelotti um trabalho de renovação, para que o clube merengue volte e ganhar a Champions League. Para isso, jogadores estão sendo contratados e a cereja do bolo pode ser Mbappé. Ancelotti também declarou que por ele “ficaria no Real Madri para o resto da minha vida”. Portanto, ou a CBF mente ao dizer que tem um acordo com ele, ou Ancelotti vai guardar a sete chaves até comunicar ao presidente Florentino Perez, ou então vai acabar largando o Real Madri, quando tiver que dizer ao presidente, que fez tal acordo verbal com a entidade brasileira.





Pra mim, sinceramente, tal acordo não existe. Por enquanto, é tudo especulação. Até que Ancelotti venha a público dizer que realmente está apalavrado com a CBF, tudo não passa de um delírio. E esperar por ele ou por qualquer outro grande treinador, por um ano, é uma vergonha sem precedentes para a melhor e mais importante seleção de futebol do mundo. É um desrespeito a história centenária do time canarinho.





Jogou todos no

mesmo balaio





O ex-jogador Romário, cujo nome é Marcos Vinícius Alves Barreira, que atuava no Vila Nova, pego no esquema de apostas que abalou o futebol brasileiro, diz que “jogadores de Cruzeiro, Atlético e Santos estavam no esquema”. Essa denúncia é muito grave e ele tem que dar “nomes aos bois”, pois da forma como falou, põe todos os jogadores sob suspeição. Ele precisa provar o que falou e apontar quem são os participantes do esquema de fraude. Ele foi banido do futebol e não me parece ter credibilidade para apontar A ou B. Entretanto, se fez tal denúncia, tem que apontar quem são os jogadores que teriam participado do esquema. “De outros estados há jogadores que participaram do esquema. Não sei dizer os nomes, mas me disseram de jogadores do Atlético Mineiro, Cruzeiro, Avaí e Santos,” diz ele. Uma irresponsabilidade de um cara que está banido do futebol, por má conduta e corrupção.