Faustão faz rara aparição em cadeira de rodas
O apresentador participou do aniversário da filha Lara Silva, que completou 28 anos, ao lado dos dois filhos e do genro
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Neste domingo (29/3), Faustão apareceu sorridente em um momento em família. A foto divulgada nas redes sociais de seu filho João Silva, de 22 anos, mostra o comunicador em um registro no aniversário de 28 anos de sua primogênita, Lara Silva, de seu casamento com Magda Colares, 62.
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Fautão posou ao lado de Lara, João e Rodrigo Silva, e do genro, Julinho Casares. João Silva, que apresenta o "Programa do João" no SBT escreveu na legenda: "Aniversário da minha irmã que admiro profundamente, como ela mesmo diz, 'a gente se ama não apesar das nossas diferenças, mas justamente por elas'".
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O apresentador está afastado da TV para cuidar da saúde desde 2023, quando precisou passar por um transplante de coração devido a um quadro de insuficiência cardíaca – o procedimento foi bem-sucedido.
Em fevereiro de 2024, ele realizou um transplante de rim e, pouco tempo depois, em 2025, desenvolveu uma infecção bacteriana aguda com sepse e ficou internado por quatro meses no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Durante a internação, ele passou por um transplante de fígado e um retransplante renal.
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