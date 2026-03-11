Leonardo é acusado de dar bebida ao neto, e Zé Felipe defende o pai

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O cantor sertanejo Leonardo virou assunto nas redes sociais por causa de um vídeo que mostra o artista ao lado do neto caçula, José Leonardo, de 1 ano. Depois da exposição em stories do Instagram, Leonardo é acusado de dar bebida alcoólica para o bebê.

O cantor aparece com o menino no colo, em frente a um espelho. Em determinado momento, Leonardo molha o dedo na boca de uma garrafa de bebida alcoólica e passa no rosto e na boca do bebê, filho da influenciadora Virginia Fonseca com o cantor Zé Felipe.

A cena rapidamente dividiu opiniões. Parte dos internautas criticou a atitude, classificando o gesto como irresponsável.

Outros também apontaram que a reação poderia ser diferente caso a situação envolvesse a mãe da criança.

Alguns usuários afirmaram que o gesto seria uma tradição ou costume antigo, usado de forma simbólica em reuniões familiares. Até o momento, a assessoria de Leonardo não se pronunciou oficialmente sobre a repercussão do vídeo.

A discussão ganhou ainda mais força depois que Virginia Fonseca contou nas redes sociais que seus filhos passaram mal na madrugada de segunda-feira (9/3). A influenciadora disse que precisou adiar uma viagem para Madri, na Espanha, após Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e o pequeno José Leonardo apresentarem sintomas como vômito e tosse.

“Acordei às 4h com a Maria Alice querendo vomitar, e a Maria Flor tossindo muito. De manhã, o Zé chegou no meu quarto e vomitou na minha cama inteira”, relatou a mãe.

Zé Felipe nega relação entre vídeo e mal-estar

Diante das especulações nas redes sociais de que o mal-estar do bebê estaria relacionado ao episódio com o avô, Zé Felipe decidiu se pronunciar publicamente. Em vídeos publicados nos stories do Instagram, o cantor explicou que a família havia se reunido para um churrasco na casa dos pais e que as crianças passaram mal durante a noite, mas negou qualquer relação com o gesto de Leonardo.

“Eu vejo gente falando que (os sintomas) foram porque meu pai passou o dedo na lata de cerveja e colocou na boca do Zé”, afirmou. Segundo ele, o filho apresentou sintomas relacionados a um problema de saúde recorrente.

“O Zé passou mal por otite. Ele tem imunidade baixa, está sempre gripadinho. Ainda mais agora no primeiro ano de escola, é normal pegar virose”, explicou.

O cantor também comentou o caso da filha mais velha, Maria Alice, que chegou a vomitar, mas já estaria recuperada. “Fizemos exame nela, e não deu nada. Provavelmente foi uma virose bem fraquinha”, disse.

Durante o desabafo, Zé Felipe criticou rumores que circularam na internet e pediu mais cuidado ao comentar situações envolvendo crianças. “Para de inventar coisa. Todo mundo aqui é adulto e tem responsabilidade”, afirmou.

O artista também ressaltou que entende a exposição pública por causa da carreira, mas destacou que o assunto se torna mais delicado quando envolve os filhos. “Quem é pai e mãe sabe que pelo filho a gente vai dentro do mundo. Então tenham responsabilidade no que falam”, concluiu.