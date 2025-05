Em meio a rumores e especulações nas redes sociais, Zé Felipe abriu o jogo sobre o término do casamento com Virginia Fonseca. Durante uma entrevista à imprensa portuguesa, nos bastidores de um show em Portugal na noite de quarta-feira (28/5), o cantor falou de forma direta e emocional sobre o fim da relação que movimentou a internet nesta semana.

Foi mesmo o fim?

Segundo ele, a decisão foi pensada com cuidado e sem brigas. “Melhor separar com amor do que com guerra. O mais importante são nossos filhos. São eles o verdadeiro presente que Deus nos deu, e não têm culpa de nada”, afirmou o cantor, destacando que a prioridade de ambos sempre foi o bem-estar de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Zé Felipe também foi questionado se o rompimento seria parte de alguma estratégia de marketing ou se houve traição. A resposta veio rápida: “Tudo mentira. Se tivesse traição, não seria tranquilo assim. Ninguém tem coração de barata. Isso foi uma decisão de respeito, não de interesse.”

Virginia e Zé Felipe – Foto: Reprodução / Instagram Virginia e Zé Felipe – Foto: Reprodução / Instagram Reprodução/Instagram

Ainda juntos em viagem?

Mesmo separados, os dois seguem convivendo com respeito. Prova disso é que Virginia esteve presente no show de Zé Felipe em Portugal, o acompanhando e prestigiando sua apresentação. A relação agora é de amizade e parceria, especialmente pelo bem dos filhos.

Apesar do término, o casal reforça que a base continua sendo o respeito e a união como pais. Zé Felipe deixou claro que não houve mágoas e que o foco é manter um ambiente saudável para as crianças. “O futuro a Deus pertence. O importante é que estamos bem e unidos por quem realmente importa”, concluiu.

The post Zé Felipe fala sobre separação de Virginia: “Amor acima da briga” appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.