Estão deturpando como se eu fosse vilã, diz Poliana Rocha sobre jovem 'adotado'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As declarações de Poliana Rocha no programa Sensacional (RedeTV!) sobre ter abrigado um jovem desconhecido em casa seguem repercutindo. Agora, ela resolveu usar as redes sociais para se pronunciar e dizer que processará quem fizer calúnias.

A esposa do cantor Leonardo afirma que não tem gostado da forma como a imprensa e as pessoas têm abordado o assunto.

"Eu estou achando um saco isso, imagino que vocês também, né? E o pior disso tudo é que várias pessoas que já estavam sem aparecer na mídia estão pegando essa história, deturpando o que nós falamos e colocando para ganhar biscoito", começou.

"Realmente foi uma história linda que nós vivemos com o João. Eu acolhi ele da melhor maneira possível, o Léo [Leonardo] também, e agora as pessoas estão deturpando de uma outra forma e colocando na internet como se eu fosse uma vilã, uma pessoa sem coração", emendou.

Segundo Poliana, internet "não é terra sem lei" e uma equipe jurídica já trabalha para processar quem falar mentiras sobre o assunto.

Relembre o caso



Na entrevista, ela contou que abrigou um menor de idade em sua casa por cerca de dois meses sem autorização da família. Ela disse que conheceu o adolescente em Ilhéus (BA) e o levou para sua casa em Goiânia (GO) de avião.

Questionada por Daniela Albuquerque se pediu permissão à família do menino, Poliana respondeu com naturalidade que nunca procurou contato com os pais dele.

"No dia de ir embora, o Leonardo falou: 'Você quer conhecer Goiânia, entrar no avião?'. Aí ele falou: 'Quero' e o Leonardo: 'Então bora'", contou Poliana. "Eu achei que era brincadeira, mas o Leonardo falou: 'Nós vamos levar ele, sim, porque ele vai brincar com o Zé.'"

"Só que ele, em vez de jogar bola com o Zé Felipe, começou a querer ficar no sofá com o pé para cima", reclamou Poliana. "Ele não estava mais jogando bola com o Zé, só queria ficar deitado ouvindo música. Aí eu falei: 'Vou ter que devolver.'"