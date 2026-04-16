Zé Felipe inicia novo projeto artístico em BH, onde teve gatilho de crise

Foi num voo noturno, voltando de um show em Belo Horizonte, que Zé Felipe teve a primeira crise de ansiedade e entrou num processo que acabou levando-o ao uso excessivo de remédios para dormir, conforme contou ao podcast Podcats.

Dando a volta por cima, Zé Felipe dá a partida em um novo projeto profissional em Belo Horizonte, neste sábado (18/4).

No formato de festa e com o nome “Uma por ano”, a apresentação do artista “marca um novo momento na carreira do cantor, que investe em formatos mais exclusivos e experiências imersivas, aproximando ainda mais o público de sua música e personalidade”, segundo o material de divulgação do evento, que contará também com convidados, como MC Meno K.

Projetado por Zé Felipe, “o evento nasce como uma experiência exclusiva, com ingressos limitados, produção diferenciada e um conceito que já chama atenção pelo nome: acontece apenas uma vez”, conforme o texto de divulgação.

Na entrevista ao Podcast, Zé Felipe contou que percebeu a gravidade da situação de suas crises de ansiedade ao se olhar no espelho após ingerir os remédios.

“Me assustei comigo”

"Teve um momento que eu me assustei comigo mesmo. Acordei no dia seguinte pensando nos meus filhos e no que eu estava fazendo", relatou.

A partir daí, o cantor disse ter entendido que estava tentando fugir de questões internas. "Era uma forma de escapar da realidade, de mascarar o que eu estava sentindo", afirmou.

Ele também comentou como tem lidado com os relacionamentos do passado. Disse que mantém uma convivência tranquila tanto com Virginia Fonseca quanto com Ana Castela, afastando rumores de desentendimentos.

O cantor, que foi casado com Virgínia por cerca de cinco anos, destacou que a prioridade segue sendo a criação dos filhos – Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Segundo ele, o respeito mútuo é essencial para garantir um ambiente saudável para a família, mesmo após o fim do relacionamento.

"Não é porque acabou que vira inimigo. Existe uma história, existem filhos. A gente escolhe manter a amizade", disse.

Para Zé Felipe, a forma como o pós-relacionamento é conduzido impacta diretamente na convivência diária.

Sobre o breve envolvimento com Ana Castela, o tom também foi de leveza. O cantor negou qualquer tipo de conflito e fez questão de elogiar a artista.

"Ela é uma menina maravilhosa, muito parecida comigo. Às vezes dá certo, às vezes não dá, e está tudo bem", comentou. (Com Folhapress)

“UMA POR ANO”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Neste Sábado (18/04), a partir das 23h, na Avenida Montreal, 255 - Nova Lima. Ingressos disponíveis no site.