Ana Castela reencontra Zé Felipe no palco e avisa: ‘Não volta!’
Uma semana após o término, cantores dividiram o palco no Navio da Boiadeira; durante o dueto, Ana fez gestos ao público e afastou rumores de reconciliação
Uma semana após anunciarem o fim do relacionamento, Ana Castela e Zé Felipe voltaram a dividir o mesmo palco. O reencontro aconteceu na noite de segunda-feira (5/1), durante o Navio da Boiadeira, cruzeiro temático da cantora que segue em alto-mar até a próxima quinta-feira. Apesar da surpresa para o público, a artista fez questão de afastar qualquer especulação sobre uma possível reconciliação.
Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, já estava confirmado como uma das atrações do cruzeiro desde o ano passado. Ele se apresentava normalmente quando Ana Castela surgiu no palco para cantar ao seu lado a música “Sua boca mente”, dueto lançado pelos dois antes de assumirem o namoro, em outubro. A canção, no entanto, não foi interpretada até o fim, e a interação entre os dois foi visivelmente contida.
A breve participação foi suficiente para levantar rumores entre os fãs, mas Ana tratou de encerrar qualquer expectativa ali mesmo. “Não volta! Não volta!”, disse, em tom bem-humorado.
Após a apresentação, os dois se encontraram nos bastidores. Um vídeo publicado por Odorico Reis, melhor amigo da cantora, mostrou os artistas em clima descontraído. Nas imagens, Zé Felipe brinca dizendo que foi “humilhado” por Ana.
Zé Felipe brinca falando que Ana Castela humilhou ele no palco do navio da boiadeira. ???????? pic.twitter.com/8b9llOPWEH— FOFOQUEI (@FOFOQUEl) January 6, 2026
“É pouco. Tá merecendo mais”, respondeu a Boiadeira. Mais tarde, em outro vídeo gravado pelo amigo da cantora, Zé Felipe elogiou o evento. “Seu navio está lindo, Ana! I love you”, disse o filho de Leonardo. A fala, no entanto, não foi acompanhada de qualquer sinal de reconciliação por parte da artista.
O término do relacionamento foi anunciado no dia 29 de dezembro, cerca de dois meses depois que o namoro foi assumido. Na ocasião, Zé Felipe afirmou que a decisão foi consensual. “Nosso término não foi briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho”, declarou nas redes sociais