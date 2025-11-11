Assine
Timothée Chalamet põe fim a relacionamento com Kylie Jenner, diz jornal

Segundo o Daily Mail, o ator teria terminado de forma repentina por conta de sua rotina intensa. Relação começou em janeiro de 2023

Folhapress - Notícias
Folhapress - Notícias
Repórter
11/11/2025 17:12

Segundo jornal norte-americano, Timothée Chalamet e Kylie Jenner terminam relacionamento após rotina turbulenta do ator
Segundo jornal norte-americano, Timothée Chalamet e Kylie Jenner terminaram relacionamento após rotina turbulenta do ator crédito: Gregory Shamus

O romance entre Timothée Chalamet, de 29 anos, e Kylie Jenner, de 27, chegou ao fim --pelo menos por enquanto. Segundo o jornal britânico Daily Mail, o ator teria encerrado o relacionamento de maneira repentina, pegando a empresária de surpresa.

De acordo com fontes próximas ao casal, o término partiu de Chalamet. A publicação afirma que Kylie, descrita como "completamente maluca por ele", está fazendo de tudo para reverter a decisão. "Ele terminou com a Kylie", contou uma fonte ao jornal. "Isso já aconteceu antes e ela o convenceu a voltar. Pode ser que consiga de novo".

Outro contato da reportagem acrescentou que o clima entre os dois azedou devido à rotina intensa do ator. "Há problemas no paraíso, mas não é definitivo. Ele está trabalhando muito e ela sente que precisa correr atrás. Kylie se dedica mais do que ele nesse relacionamento", disse.

Chalamet está em alta por conta do longa Marty Supreme (2025), que tem despertado expectativas de uma indicação ao Oscar de Melhor Ator no próximo ano. Em recente entrevista, ele comentou sobre o trabalho no filme, mas preferiu não falar sobre a vida pessoal.

 

Kylie e Chalamet começaram a se relacionar em janeiro de 2023 e marcaram presença em diversos eventos da temporada de premiações de Hollywood, sempre discretos, mas muito observados pela imprensa e fãs.

Antes de se envolver com o astro de Duna, Kylie Jenner manteve um longo relacionamento com o rapper Travis Scott, com quem tem dois filhos. Além da vida pessoal movimentada, ela segue como uma das jovens empresárias mais bem-sucedidas do mundo, com fortuna estimada em mais de US$ 700 milhões - o equivalente a cerca de R$ 3,7 bilhões.

