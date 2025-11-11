Com Robert Plant e Brandford Marsalis, C6 Fest 2026 anuncia programação

Começa amanhã (12/11) a pré-venda de ingressos para o C6 Fest 2026. Em sua quarta edição, o evento será realizado entre 21 e 24 de maio, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Robert Plant (com o projeto Saving Grace, criado com a cantora Suzi Dian na pandemia), a banda britânica The xx, o saxofonista Brandford Marsalis e os Paralamas do Sucesso com a participação da Nação Zumbi estão entre as principais atrações do festival.

Assim como nos anos anteriores, ele será dividido entre a área externa do parque e o Auditório Ibirapuera, que vai receber shows de jazz nos dias 21 e 22 de maio. Uma novidade foi a criação do C6 Lab, que será realizado também no auditório, nos dois últimos dias do evento, logo após os shows externos. Este palco será dedicado à música experimental.

A pré-venda, nos dias 12 e 13/11, será para clientes do C6 Bank, que terão 20% de desconto. Na sexta (14/11), terá início a venda para o público geral. Os valores, da inteira, por dia, serão R$ 590 (21 e 22/5, no Auditório Ibirapuera), R$ 750 (23 e 24/5, na Arena Heineken, Tenda MetLife e Pacubra) e R$ 120 (23 e 24/5, no Auditório Ibirapuera, após os shows da área externa). Há passaportes também. O C6 Jazz (21 e 22/5) custa R$ 1.060 (inteira); o Arena Heineken (23 e 24/5, no parque) custa R$ 1.350 (inteira).

Ao todo, o C6 terá 28 atrações dos quatro continentes. A curadoria dos shows no parque é de Hermano Vianna e Ronaldo Lemos; as atrações de jazz ficaram a cargo de Pedro?Albuquerque e Lourenço?Rebetez. Informações: c6fest.com.br

Programação completa

Auditório Ibirapuera (C6 Jazz)

21/5

Anouar Brahem Quartet

Julius Rodriguez

Branford Marsalis Quartet

22/5

Brandee Younger

Hermeto Pascoal Big Band

Knower

Auditório Ibirapuera (C6 Lab)

23/5

Mabe Fratti

24/5

Cameron Winter

Parque Ibirapuera (Arena Heineken, Tenda MetLife e Pacubra)

23/5

The xx

Matt Berninger

Dijon

Wolf Alice

BaianaSystem part. Makaveli e Kadilida

Amaarae

Baxter Dury

Horsegirl

Aline Rocha

Marten Lou

24/5

Robert Plant’s Saving Grace feat Suzi Dian

Beirut

Lykke Li

Oklou

Os Paralamas do Sucesso com Nação Zumbi

Benjamin Clementine

Magdalena Bay

Samuel de Saboia

Jude Paulla