Assine
overlay
Início Cultura
MÚSICA

Roxette anuncia shows no Rio e em São Paulo em 2026

Ingressos em São Paulo estão mais baratos do que no Rio; venda começa na quarta-feira (12/11)

Publicidade
Carregando...
FO
Folhapress
FO
Folhapress
Repórter
10/11/2025 16:04

compartilhe

SIGA
x
Roxette em concerto no Palau Sant Jordi, em Barcelona, em outubro de 2021
Roxette em concerto no Palau Sant Jordi, em Barcelona, em outubro de 2021 crédito: Lala Lugo/wikimedia commons

Por GABRIELE KOGA

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Roxette fará dois shows no Brasil em 2026. As apresentações acontecem nos dias 12, no Rio de Janeiro, no Vivo Rio, e 14 de abril, em São Paulo, no Espaço Unimed. A venda de ingressos começa nesta quarta (12), às 10h, na Ticketmaster.

Na modalidade inteira, as entradas variam entre R$ 490, na pista, e R$ 820, nos camarotes A e B, na capital paulista. Para assistir ao espetáculo no mezanino, é preciso desembolsar R$ 790. Já a pista premium sai por R$ 780.

No Rio, os setores custam de R$ 520, no balcão ou na pista, a R$ 820, no camarote A. A frisa e a pista premium saem por R$ 580 e R$ 720, respectivamente. O camarote B tem valor de R$ 760. Os ingressos podem ser parcelados em até três vezes sem juros.

A dupla sueca desembarca no Brasil com nova formação. Per Gessle, fundador do grupo, agora sobe ao palco com Lena Philipsson no vocal. No setlist, aparecem sucessos como "It Must Have Been Love", "Spending My Time", "Listen To Your Heart" e "How Do You Do".

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Roxette Live!

Rio de Janeiro
Vivo Rio - av. Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo. 12/4/26. Ingr.: a partir de R$ 520 (balcão e pista) em Ticketmaster

São Paulo
Espaço Unimed - r. Tagipuru, 795, Barra Funda, região oeste. 14/4/26. Ingr.: a partir de R$ 490 (pista) em Ticketmaster

Tópicos relacionados:

brasil cultura show

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay