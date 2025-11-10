Leandro Lima é hospitalizado após beber gasolina acidentalmente
Ator de "Três Graças" disse ter ingerido um pouco do combustível ao transferir manualmente gasolina da moto para um carro
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Leandro Lima, de 43 anos, precisou correr para a emergência de um hospital nesta segunda-feira (10). Ele relatou, em suas redes sociais, que ingeriu gasolina ao fazer uma manobra caseira.
O ator usou uma mangueira para "chupar" o combustível da moto e colocar no carro. Apesar de já ter feito isso muitas vezes, disse Leandro, ele "vacilou" e acabou engolindo um pouco da gasolina. "Tive falta de ar e vim para o hospital".
"Fui tirar gasolina da moto para botar no Fusca e acabei ingerindo e engasgando com a gasolina. Me deu falta de ar e vim aqui para o hospital. Me deixaram em observação para se certificarem de que não tenha entrado gasolina no meu pulmão", explicou o ator de "Três Graças".
Após passar o dia em observação e fazendo exames, ele recebeu alta e agradeceu o carinho dos fãs. "Não bebam gasolina", alertou.
"Etanol é para os fracos, mas eu aconselho não beber. Nem etanol, nem metanol, nem gasolina. Estou com um bafo de gasolina desgraçado, estou me sentindo o próprio Fusca", brincou.
A gasolina contém substâncias tóxicas como benzeno, tolueno e xileno, que podem causar desde irritações e dores de cabeça até problemas neurológicos e câncer.