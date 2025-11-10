Assine
overlay
Início Cultura
CHÁ REVELAÇÃO

Linkin Park faz 'chá revelação' de fã durante show no Brasil

Banda anunciou o sexo do bebê no palco em São Paulo após atender pedido especial da plateia

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
10/11/2025 17:39 - atualizado em 10/11/2025 17:42

compartilhe

SIGA
x
Linkin Park faz 'chá revelação' de fã durante show no Brasil
Linkin Park faz 'chá revelação' de fã durante show no Brasil crédito: Getty Images

Qual é o melhor jeito de descobrir o sexo do bebê? Para uma fã brasileira, foi graças a seus ídolos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A banda de rock norte-americana Linkin Park protagonizou um momento emocionante durante o show realizado no último sábado (8/11), em São Paulo, ao transformar o palco em um verdadeiro chá revelação improvisado. Confira o vídeo:

Atendendo ao pedido de uma fã grávida, a vocalista Emily Armstrong recebeu um envelope com o resultado e fez o anúncio diante de milhares de pessoas.

“É uma menina! Parabéns!”, declarou Emily ao microfone, arrancando gritos e aplausos da plateia.

De volta ao Brasil menos de um ano após sua então última passagem, a banda marcou três apresentações no país. O grupo tocou em Curitiba (PR) na quarta-feira (5/11) e, após o show em São Paulo, segue para Brasília (DF), onde se apresenta nesta terça (11/11).

Leia Mais

Apesar da originalidade do momento, a ideia de revelar o sexo do bebê em um show de ídolos não é inédita. Em maio deste ano, Beyoncé também surpreendeu um casal durante sua turnê ao anunciar, diante do público, o sexo do bebê que eles esperavam.

A cantora recebeu um envelope das mãos dos futuros pais e o abriu no palco. Dentro, um papel trazia a palavra “cowboy”, com o termo boy (menino, em inglês) destacado em azul.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia.

“É um menino! Deus os abençoe. Parabéns! Muito obrigada por me deixarem fazer parte disso”, disse Beyoncé, sob aplausos calorosos da plateia.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

emily-armstrong linkin-park musica sao-paulo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay