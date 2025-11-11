Assine
DECISÃO POLÊMICA

Ator de 'Round 6' é absolvido em decisão polêmica sobre acusação de assédio

A absolvição ocorre em meio à controvérsia sobre o tratamento de casos de assédio na Coreia do Sul

11/11/2025 15:59

Oh Yeong-su havia sido condenado em primeira instância por assédio em 2017, mas o tribunal sul-coreano agora aponta incertezas no caso
Oh Yeong-su havia sido condenado em primeira instância por assédio em 2017, mas o tribunal sul-coreano agora aponta incertezas no caso

Oh Yeong-su, ator sul-coreano de 81 anos que estrelou o fenômeno "Round 6", da Netflix, teve a sua condenação por assédio sexual anulada por um tribunal de apelações da Coreia do Sul. Segundo a Variety, a informação é da agência de notíciais Yonhap.

O Tribunal Distrital De Suwon absolveu Yeong-Su nesta terça-feira (11/11) e reverteu uma decisão judicial adotada em abril, quando o artista foi condenado a oito meses de prisão e dois anos de suspensão. Na ocasião, a promotoria havia requisitado uma pena de um ano de prisão.

Ele havia sido considerado culpado de assédio sexual contra uma mulher numa turnê teatral que aconteceu em 2017. Segundo a vítima, o ator teria abraçado e beijado ela sem consentimento.

O tribunal de apelações reconheceu que existem suspeitas contra o artista, como o fato da mulher ter procurado aconselhamento para violência sexual seis meses após o suposto acidente e de Yeong-Su ter se desculpado com a suposta vítima por pedido da mesma.

Por outro lado, alegou que existe a possibilidade da memória da mulher ter se distorcido com o passar do tempo e declarou que os interesses do réu devem ser protegidos enquanto restarem dúvidas sobre o caso.

Em resposta à decisão tomada pelo tribunal de apelações, a suposta vítima afirmou que "continuará dizendo a verdade". Ela se manifestou a partir de um comunicado da Womenlink, organização voltada aos direitos das mulheres.

O imbróglio judicial em que Oh Yeong-su se envolveu vem ofuscando a sua carreira após o sucesso do seriado da Netflix, que lançou a sua terceira e última temporada neste ano. Atualmente, a Netflix desenvolve projetos derivados de "Round 6", que segue sendo uma das séries mais vistas da plataforma.

