Por onde anda o jornalista José Hamilton Ribeiro?

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - José Hamilton Ribeiro, que trabalhou no Globo Rural por quase 40 anos, completou 90 anos em agosto.



Hoje ele vive na sua Fazenda Forquilha, perto de Uberaba (MG). Em entrevista que foi ao ar neste domingo (9/11) no Globo Rural, sua filha Teté Ribeiro explicou: "Ele só me contou outro dia que comprou a fazenda porque ele queria, na verdade, ter um lugar pra ouvir passarinho".



Zé Hamilton tem oito cachorros. São eles: Baião, Baguela, Babosa, Mila, Malu, Juma, Rei Leão e Aparecido este último foi a adição mais recente à fazenda, e recebeu o nome ao surgir no local mancando e com visão parcial.



Ele entrou na equipe do Globo Rural em 1983, três anos após a estreia do programa. Na entrevista ao semanal após completar 90 anos, relembra: "Eu fui 'arrastado' para a TV, que tem um magnetismo muito grande, mas eu sou um homem do impresso. A minha escola foi do impresso".



Ana Maria Fernandes, que trabalha com ele há 15 anos, diz que ele segue sendo reconhecido. "O povo adora esse homem. Tem gente que até chora quando encontra ele, diz que está com saudade de ver na televisão, de ouvir a voz. Não tem quem não goste dele, né?"

Aposentado desde 2021, ele não se afastou do jornalismo. Zé Hamilton lê jornais impressos diariamente, assiste aos telejornais da noite e gosta de ver documentários relacionados à natureza. Teté Ribeiro ressalta que, apesar de não escrever mais, ele continua editando: "E muito! Rabisca livro publicado para cortar frase".