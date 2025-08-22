Paola Carosella e Blogueirinha apagam entrevista e deixam de se seguir

A participação de Paola Carosella no programa De Frente com Blogueirinha foi marcada por tensão e terminou sem registros nas redes sociais. Exibida na última segunda-feira (18/8), a entrevista foi apagada tanto pela chef argentina quanto pela personagem criada por Bruno Matos. Pouco depois, as duas também deixaram de se seguir no Instagram.

Durante a conversa, Paola se mostrou incomodada com algumas perguntas. Ao ser questionada se já havia sentido "a tentação de colocar veneno na comida de alguém que não gosta", reagiu de forma negativa. "Que horror! Eu não gosto de brincar com comida. Com a comida não se brinca. O único momento que eu fico séria e constrangida é quando alguém imagina se uma pessoa que tem a chance de fazer comida poderia fazer algo desse tipo", disse a chef.

Mais tarde, ao ouvir a comparação entre Pelé e Maradona, ironizou: "Nossa, que original. Arrasou".

O programa também abordou rumores sobre um suposto relacionamento com Henrique Fogaça, colega de Paola no MasterChef Brasil. Ela chegou a brincar com a especulação, mas negou qualquer envolvimento: "Quem nos conhece de perto sabe que a gente se dá super bem. Para além dos palcos, somos muito amigos, mas não daria certo".

A repercussão cresceu após a exibição, quando Blogueirinha mencionou a filha de 13 anos de Paola em respostas a seguidores, citando o gosto musical da adolescente, fã de Billie Eilish e Chappell Roan, artistas ligadas à comunidade LGBTQIA+. A personagem disse que chegou a "pegar leve" na entrevista, insinuando que poderia ter sido mais ácida. Supostamente, a menção teria sido entendida como ofensiva por Paola e teria motivado a exclusão do material.

Questionada nas redes sociais sobre o sumiço da entrevista, Paola respondeu apenas alguns cometários. "Você tem filhos?" disse em um deles. Em outra interação escreveu: "Obrigada. Acho que temos muitos fãs de Hytalo Santos por aqui", referenciando o caso de "adultização" e exploração de menores denunciado pelo influenciador Felca.

O vídeo completo da entrevista ainda está disponível no YouTube. Até o momento, nenhuma das duas se pronunciou sobre o ocorrido.