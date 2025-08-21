Meryl Streep revela quem foi seu melhor beijo no cinema

Meryl Streep, aos 76 anos e com mais de 70 filmes no currículo, não tem receio de falar com franqueza sobre seus colegas de cena. Ícone de versatilidade, capaz de se transformar em cada papel de forma quase camaleônica, ela surpreendeu recentemente ao contar qual ator lhe proporcionou o melhor beijo de sua carreira no cinema.

"Ele foi único, ninguém fez como ele", confessou a atriz ao se referir a Robert Redford, seu par romântico no longa "Entre Dois Amores" (1985). O filme, baseado no livro da escritora dinamarquesa Karen Blixen, se tornou um marco da década e ajudou a consolidar ainda mais o prestígio dos dois atores.

Segundo informações do site britânico Express, a atriz admitiu que durante as gravações, se deixou envolver pelo parceiro: "Quando chegamos à quinta tomada, eu já estava apaixonada, e acho que isso transparece no filme". Uma das sequências que mais marcaram a memória da atriz não foi propriamente um beijo, mas a cena em que Redford lavava seus cabelos. Para ela, o momento traduzia uma intimidade rara no cinema.

Sensualidade

"Já vimos tantas cenas de pessoas fazendo amor, mas nunca uma com tanto amor e delicadeza", refletiu. Em outro trecho da entrevista, destacou que Redford reunia qualidades pouco exploradas em papéis masculinos da época: "Ele é terno e sensual. Não costumamos ver cenas com esse tipo de sensualidade".

O entusiasmo de Streep era tanto que ela brincou que não queria que as filmagens terminassem, mesmo diante das dificuldades do set. "Eu queria que nunca acabassem, mesmo estando cercada de hipopótamos", disse com humor.

Apesar de alguns críticos terem questionado a performance de Redford no drama, Meryl foi categórica ao defendê-lo: "Foi sutil e perfeita". A parceria entre os dois não apenas encantou a atriz, como também conquistou o público.

11 indicações ao Oscar

O sucesso foi comprovado na temporada de premiações. No Oscar de 1986, "Entre Dois Amores" recebeu 11 indicações e venceu em sete categorias, incluindo melhor filme, melhor diretor (Sydney Pollack) e melhor fotografia. Tornou-se um dos grandes clássicos românticos do cinema, eternizando a química entre Streep e Redford.

Em quais filmes Meryl Streep atuou?

Com três estatuetas do Oscar no currículo, Meryl Streep tem uma carreira marcada por papéis icônicos. Entre eles estão “Kramer vs. Kramer” (que lhe rendeu o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante), “A escolha de Sofia” (seu segundo Oscar) e “A dama de ferro” (terceira conquista). A atriz também brilhou em sucessos como “O diabo veste Prada”, “Mamma mia!” e “Não olhe para cima”. Mais recentemente, levou seu talento para a televisão, participando da série “Only murders in the building”.